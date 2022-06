Uomini e donne: Ida Platano scorda Riccardo? / Spunta il dubbio: “Un appuntamento…”

Uomini e donne, Ida Platano volta pagina dopo Riccardo Guarnieri? Spunta un particolare curioso

Dopo aver salutato i telespettatori con l’ultima stagione tv pre-estate 2022 di Uomini e donne, dove nel parterre del trono over ha ritrovato per una cena l’ex storico Riccardo Guarnieri per poi giungere all’ennesima brusca rottura tra loro , Ida Platano torna al centro dell’attenzione mediatica. Il motivo? Così come trapela tra le Instagram stories della bresciana, Ida è tornata ad apparire raggiante e solare in una tuta dalla tinta giallo paglierino, lasciandosi immortalare in un video registrato mentre passeggiava per le vie di Brescia, città in cui risiede stabilmente con il figlio avuto da una relazione finita, Samuele.

Riccardo Guarnieri ha una nuova fidanzata?/ Dopo Uomini e Donne, pizzicato con...

Che Ida abbia dimenticato ufficialmente Riccardo? Nell’ultima cena registrata con Riccardo, la Platano si sarebbe aspettata qualche attenzione in più dal cavaliere del trono over, dal momento che non attende altro che un ritorno di fiamma con Guarnieri. E confrontatisi sull’appuntamento del malcontento di Ida, nello studio tv del programma, i due non sono riusciti a trovare un punto di incontro, tanto da registrare una nuova rottura al dating-show, ma intanto la bresciana torna a sorridere tra le storie postate su Instagram, dove scrive sibillina: “Passeggiatina? No, appuntamento!”.

Ida Platano "cancella" Riccardo Guarnieri/ Drastico cambiamento dopo Uomini e Donne

Ida e Riccardo pronti a rivedersi a Uomini e donne? Le anticipazioni tv

Ida non entra nei particolari dell’appuntamento convenuto nelle ultime ore, preferendo quindi trincerarsi in un silenzio social esteso anche a Riccardo Guarnieri. La Platano infatti non menziona più in alcun modo l’ex storico, dopo aver ammesso in una recente intervista a Verissimo di nutrire un amore sconfinato per il cavaliere veterano di Uomini e donne. Possibile che Ida sia riuscita a dimenticare Riccardo Guarnieri?

Nel frattempo, stando alle ultime anticipazioni tv riprese da Uomini e donne classico e over, Ida Platano e Riccardo Guarnieri sarebbero entrambi confermati tra i volti tv previsti all’atteso ritorno su Canale 5 del dating-show, per il mese di settembre 2022.

Ida Platano di Uomini e donne denuncia i messaggi choc/ "Ti dovresti ammazzare..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA