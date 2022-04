Uomini e Donne, Ida Platano smascherata da Tina “Sei attratta ancora da Riccardo”/ I suoi occhi non mentono..

Uomini e Donne, Tina Cipollari incalza Ida Platano: “Ti è tornato il sorriso…”

Ida Platano conferma di essersi riavvicinata al suo ex Riccardo Guarnieri. Le puntate di “Uomini e Donne” in onda in questi giorni hanno sorpreso i telespettatori che hanno assistito ad un ritorno di fiamma tra Ida e Riccardo. Nella puntata in onda oggi, Tina vorrà sapere qualcosa si più da Ida. Durante un ballo, Ida e Riccardo si sono mostrati molto vicini e questo dettaglio non è passato inosservato. Tina Cipollari ha messo il dito nella piaga: “Sarei curiosa di sapere cosa si stavano dicendo. A lei è tornato il sorriso, guarda”, ha commentato. Ida Platano non riusciva a smettere di ridere ed è apparsa visibilmente in imbarazzo. L’opinionista dunque incalza: “Ma ti piace ancora lui? Sei attratta?”. Ida Platano preferisce però non rispondere. Gianni Sperti interviene: “È tanto tempo che non la vedo ridere così, è felice”.

Ida Platano non può che ammettere la verità. Ida spiega di essersi ritrovata con Riccardo con cui sembra esserci ancora qualcosa: “Un anno fa ci siamo lasciati male in questo studio. Da allora fuori non ci siamo più visti, né sentiti. Da qualche tempo ci siamo ritrovati a parlare e questo mi fa stare bene, tra noi c’era qualcosa di non risolto”, ha spiegato. Nella scorsa puntata del 19 aprile, Tina Cipollari era stata molto dura però con Ia Platano e Riccardo. Secondo l’opinionista questo riavvicinamento sospetto sarebbe dettato solo dalla voglia di apparire in televisione: “Fate pena. Io penso che voi siate due grandi furbi. State qua solo per visibilità e, Riccardo, tu sei tornato solo per quello”, aveva sentenziato.

Maria De Filippi ha preso le difese di Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Ida e Riccardo continuano ad essere oggetto di dibattito a “Uomini e Donne” per i loro atteggiamenti ambigui. Un atteggiamento duramente contestato da Tina Cipollari che bolla il tutto come una pagliacciata. Maria De Filippi però non è d’accordo. La conduttrice non ci vede nulla di anomalo: “La loro storia è finita per incompatibilità caratteriale non perché non si piacciano. Sono due che hanno vissuto qualcosa di forte e profondo un po’ come tu rivedessi il padre dei tuoi figli…”, ha spiegato Maria De Filippi cercando di convincere Tina Cipollari. Tina non molla la presa e continua a sostenere che i due stiano solo giocando, che siano interessati l’uno dell’altra e che potrebbero quindi tornare a frequentarsi anzichè “perdere tempo” nel cercare l’anima gemella.

Nelle scorse ore, Deianira Marzano ha condiviso una segnalazione. L’inluencer ha riportato il messaggio di una persona che sostiene di avere contatti diretti con Riccardo. Questa persona avrebbe rivelato che Ida e Riccardo si sarebbero continuati a sentire in questi mesi: “Conosco una persona molto vicina a Riccardo e ti volevo confermare che più volte ha assistito a conversazioni tra i due con vivavoce in auto. Non si sono detti chissà cosa però i due in tutti questi mesi si sono sempre sentiti. Non so se il programma lo consente, magari si sentivano in termini di amicizia”, ha aggiunto questa persona.

