Uomini e donne, Ida Platano sostituta di Gemma Galgani? / “Non mi sento vittima..”

Ida Platano prende il posto di Gemma Galgani a Uomini e donne? Questo è l’interrogativo generale, dal momento che la bresciana sembra ormai essere diventata bersaglio fisso degli attacchi al dating-show di Tina Cipollari, in sostituzione di Gemma Galgani, amica per la pelle torinese di Ida Platano. In molti- tra i fedeli telespettatori di Uomini e donne- si chiedono non a caso se sia prevista una scadenza nel breve termine per il ruolo di Gemma Galgani che ad oggi quest’ultima ha coperto nel parterre del trono over, dove il dating-show sembra dare sempre meno spazio alla torinese. Questo, complici i rapporti civili ritrovatisi tra Ida e l’ex storico conosciuto in tv, Riccardo Guarnieri, che sono ormai oggetto di discussione all’ordine del giorno dentro e fuori gli studi tv del programma sui sentimenti.

In una delle nuove puntate di Uomini e donne, Tina Cipollari ha sentenziato dall’alto del ruolo di opinionista tv sui due ex fidanzati ormai sulla bocca di tutti per essersi ritrovati in tv dopo il naufragio della loro lovbestory, tacciandoli di nascondere un ritorno di fiamma tra loro e di prendere in giro quindi i telespettatori a casa. E in replica a chi la considera una papabile sostituta di Gemma Galgani a Uomini e donne, quindi, Ida Platano risponde in un intervento rilasciato a Uomini e donne magazine.

Ida Platano si apre al magazine di Uomini e donne

Nel suo intervento, nel dettaglio, Ida Platano rilascia testuali dichiarazioni: “No, non mi sento così. Anzi, preferisco che le cose le dica a me piuttosto che alla mia amica”. Insomma, Ida non sente di essere una sostituta di Gemma agli occhi di Tina Cipollari e in ogni caso preferirebbe sostituirsi alla sua amica torinese, qualora giungessero a quest’ultima degli attacchi dell’opinionista vamp di Uomini e donne. Non a caso la bresciana, poi, conclude così il suo intervento: ” Se devo prendermi una palata di… ecco, preferisco essere io l’obiettivo al posto di Gemma. Questo posso dire. Non mi sento vittima di questa cosa, ma va bene se se la prende con me invece che con lei”.

