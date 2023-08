Uomini e donne, Ida Platano sott’accusa/ C’entra Alessandro Vicinanza

Uomini e donne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza dividono il popolo del web: esplode la polemica

Ida Platano finisce al centro di una nuova polemica web e il motivo é Alessandro Vicinanza, il cavaliere conosciuto alla corte di Uomini e donne. Mentre si attende il nuovo start del rinnovato popolare dating show di Maria De Filippi, atteso per i primi giorni di settembre 2023 in chiaro tv su Canale 5 e in streaming su Mediaset infinity, la dama Ida si ritrova a dover far fronte alle critiche del popolo attivo nel web. Il motivo degli attacchi nella rete?

Le ultime immagini della vacanza che ha intrapreso a New York la coppia uscente di Uomini e donne, un viaggio d’oltreoceano che Ida Platano e Alessandro Vicinanza hanno scelto di vivere nel cuore degli Stati Uniti d’America per i celebrativi del compleanno del salernitano. I post, che Ida condivide via Instagram e che sono di dominio pubblico della vacanza di coppia, intanto, scatenano tra le reazioni più disparate nel web.

Le accuse a Ida Platano sono durissime

Nella prima tra le fazioni “detrattori e sostenitori” c’é chi accusa Ida di non essere realmente innamorata di Alessandro, se non per lo stile di vita agiato e dai comfort extra-lusso che garantirebbe alla dama l’imprenditore, permettendole di “fare la bella vita senza sborsare un euro” come grida una dura accusa social. Tra gli altri commenti critici rilasciati a margine della testimonianza social della vacanza, poi, emergono ancora altre parole critiche rivolte alla dama: “Stai insieme a lui solo per i soldi”, “Ma tuo figlio dov’è?”.

Ida Platano e Alessandro Vicinanza, diversi mesi fa, uscivano di scena dal trono over di Uomini e donne, decidendo di vivere il loro amore lontani dai riflettori della TV, al termine della ricerca della loro dolce metà. Eppure la coppia sembra non convincere del tutto l’occhio pubblico rispetto alla sua veridicità, nel legame che vincola Alessandro Vicinanza e Ida Platano.

E, intanto, Ilary Blasi potrebbe non tornare in TV, come si preannuncia nei rinnovati palinsesti Mediaset…











