Ida Platano torna a parlare della sua situazione sentimentale e lo fa in un video pubblicato su Instagram nel quale annuncia anche un sogno per il suo futuro. La celebre dama di Uomini e Donne, che ha lasciato il programma ormai da qualche tempo, ha rivelato che nei suoi sogni c’è un ritorno alle sue origini e, quindi, al suo paese: la Sicilia.

"Tina Cipollari è gelosa di me"/ Dama del trono over di Uomini e Donne attacca l'opinionista

“Circa un mese fa sono stata in Sicilia, ci vado ogni anno perché sono siciliana… da tanti anni vivo a Brescia, contenta e felice… – ha esordito Ida su Instagram, spiegando com’è nata allora l’idea di lasciare la città in cui vive ora per trasferirsi – è successo però che ho pensato, mi sono guardata nel mio io ed è venuto un momento io cui ho detto: ‘ritorno’, un ritorno alla mia terra, alle mie origini. Questo pensiero si è fatto sempre più forte… Per amore sono venuta qui, e per amore me ne ritorno giù“.

Temptation Island, Raul segue per sbaglio Martina su Instagram: la rivelazione/ Guerra social tra i due ex

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ida Platano (@idaplatano)

Ida Platano ha un nuovo fidanzato? L’ex di Uomini e Donne fa chiarezza

Ida Platano ha infatti lasciato la Sicilia per stare con il suo compagno, quindi è rimasta a Brescia anche quando la loro relazione è finita. Ora, però, Ida vorrebbe tornare in Sicilia, ma non per un nuovo fidanzato, bensì per l’amore per la sua terra. E lo chiarisce proprio nel suo lungo sfogo social: “Non c’è nessuno nella mia vita adesso, però mai dire mai… qualche siciliano… però non sto facendo un appello, perché adesso sono felice, serena, ho un equilibrio e sono sana, soprattutto mentalmente e fisicamente, quindi ci tengo a dire che non sto cercando niente.” Il riferimento a Uomini e Donne è allora inevitabile: “Prima sì, lo cercavo intensamente, oggi invece sono molto contenta, soddisfatta e fiera di me, quindi, va bene così. Per quanto riguarda il resto, non so cosa succederà”, ha concluso la dama.

Cinzia e Sebastiano fidanzati dopo Uomini e Donne? Molto 'intimi' a Salerno/ La segnalazione hot spegne dubbi