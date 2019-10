Uomini e Donne/ Ida Platano tra Armando e Riccardo: la scelta sconvolge (trono over)

Come ben sapete, tra la messa in onda televisiva e la realtà dei fatti, c’è uno scarto temporale di un paio di settimane. Proprio per questo, al trono over di Uomini e Donne stanno per arrivare novità bomba. Ida Platano per esempio, nel corso dell’ultima registrazione, ha lasciato definitivamente Riccardo Guarnieri, svelando di non sentire più nulla nei suoi confronti. Durante l’ultima puntata andata in onda invece, le cose si sono appena modificate e la dama è uscita con Armando Incarnato e tra di loro c’è stato anche un bacio che ha allertato non poco il Guarnieri. Intervistata dal Magazine del programma, Ida ha spiegato le sensazioni provate per entrambi i cavalieri: “Da quando sono a Uomini e Donne, non ho mai guardato altri uomini del parterre con “occhi diversi” perché le mie attenzioni sono sempre state focalizzate solo su Riccardo. Di conseguenza, tutti i cavalieri che avevo davanti non hanno mai catturato la mia attenzione. Il gesto di Armando di uscire dallo studio per consolarmi mi ha lasciato di lui una bella impressione, tanto che il giorno dopo la puntata gli ho scritto sui social. Dopo quel messaggio, lui stesso, tramite la redazione, mi ha richiesto il numero di telefono – cosa che in passato aveva già fatto, ma all’epoca non ero pronta – e da lì abbiamo iniziato a sentirci tutti i giorni. Armando è stato molto presente e mi ha aiutata con le sue parole, giorno dopo giorno, a essere più spensierata”.

Uomini e Donne Over, Ida Platano: ecco cosa sta succedendo

Ida Platano quindi, dopo essersi “sbloccata” e allontanata in qualche modo da Riccardo Guarnieri, ha provato nuove sensazioni al fianco di Armando Incarnato: “Come ho detto in puntata, per me la serata trascorsa con Armando a Roma è stata totalmente inaspettata. E ribadisco: lo è stata davvero. È successo tutto con estrema naturalezza, ero tranquilla, è stato bravo a mettermi a mio agio e io sono stata in tutto e per tutto me stessa. Ero un po’ a disagio solo i primi dieci minuti perché, tranne in trasmissione, non ci eravamo mai visti da soli, ma lui è stato bravissimo a sciogliermi. Armando mi ha trattata benissimo: mi sono sentita bella, desiderata, di nuovo donna… così, con naturalezza, ci siamo baciati. Non ero preparata a una cosa del genere, lo ammetto, era un anno che non posavo le mie labbra su quelle di un uomo ed ero quasi incredula che stesse accadendo. Ed è successo perché di Armando mi ha colpita la capacità di mettermi a mio agio e lo sguardo particolare, oltre al fatto che per me è un bellissimo ragazzo… e pensare che fino a poco tempo fa non l’avevo proprio notato!”. Dopo avere scoperto del bacio, la reazione di Riccardo non si è fatta attendere: “L’ho visto scosso e in quel momento, l’ho guardato due volte, ma non ho voluto soffermarmi su di lui perché non volevo rovinare il mio star bene. Ho trovato strano, però, che dopo la sua reazione abbia deciso subito di dare a un’altra dama l’opportunità di uscire con lui”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA