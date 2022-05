Uomini e donne, Ida Platano verso azioni legali contro Tina Cipollari? / “Mi ha…”

Ida Platano contro Tina Cipollari e viceversa: esplode la querelle di Uomini e donne

Ida Platano -a detta dei telespettatori attivi in rete- avrebbe sostituito Gemma Galgani a Uomini e donne, dal momento che nell’ultimo periodo riceve sempre più spesso attacchi da parte dell’opinionista del dating show, Tina Cipollari. Tra le altre critiche avanzate contro Ida, stando a quanto segnalato da Comingsoon, al trono over di Uomini e donne Tina ha tacciato la bresciana di sfruttare le sue frequentazioni al mero fine di accrescere il suo business alle prese con le collaborazioni in partnership con dei noti brand, da pubblicizzarsi online, attraverso la sua immagine condivisa sui social. Dal suo canto Ida ha rispedito al mittente le accuse, dichiarando di essere in grado di provvedere al suo sostentamento anche senza le collaborazioni con i brand che -sfruttando la sua popolarità negli anni -l’hanno vista impegnata come influencer e brand ambassador. E “le accuse” da parte di Tina Cipollari si sono poi estese anche ai rapporti civili che la bresciana ha ritrovato con l’ex storico, Riccardo Guarnieri, al trono over. A detta dell’opinionista TV, il cavaliere sarebbe tornato a presenziare nel parterre over di Uomini e donne per illudere Ida su un possibile ritorno di fiamma tra loro, ma ciò che più ferisce la Platano è che Tina le abbia affibbiato un appellativo critico. Tanto che non sarebbe da escludere l’ipotesi che Ida Platano possa voler adire le vie legali ai danni di Tina Cipollari, opinionista ormai fissa di Uomini e donne.

Riccardo Guarnieri geloso di Ida Platano a Uomini e Donne?/ Alessandro "Mai detto..."

Ida Platano ricorre ai provvedimenti legali, fuori da Uomini e donne?

In un intervento rilasciato a Uomini e donne magazine, testata giornalistica dedicata ai protagonisti del trono over e trono classico di Uomini e donne, Ida Platano ha dichiarato di non tollerare che Tina Cipollari le manchi di rispetto. “Tina mi ha mancato di rispetto, e per me il rispetto è fondamentale. Soprattutto quando mi ha dato della donnetta… Nessuna donna può dare ad un’altra della donnetta. Mi viene ancora il nervoso”, è lo sfogo che la bresciana ha rilasciato a mezzo stampa. E proprio tra i fedeli fan di Ida Platano c’è chi ora, non a caso, scommetterebbe che Ida possa voler procedere per le vie legali, al fine di mettere un punto ai continui attacchi pubblici e sul personale della vamp di Uomini e donne. Ma sarà davvero così?

LEGGI ANCHE:

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 9 maggio 2022: ancora dubbi su Riccardo e IdaUomini e donne, Ida Platano sostituta di Gemma Galgani? / "Non mi sento vittima.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA