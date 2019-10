Uomini e Donne/ Ida Platano vive e sorride, Armando Incarnato… (Trono over)

Ida Platano vive e sorride sui social dopo la lettera che Riccardo Guarnieri le ha letto durante l’ultima registrazione del trono over di Uomini e donne. La dama non ha mai nascosto di essere stata profondamente innamorata di Riccardo con cui sognava anche di formare una famiglia. Dopo aver provato a dimenticarlo e ad andare avanti accettando anche la corte di Armando Incarnato, Ida è rimasta spiazzata dal gesto di Riccardo che ha ammesso di amarla ancora. Tra i due, dunque, ci sarà il lieto fine? Sui social, la Platano appare serena e rilassata mentre trascorre le sue giornate tra lavoro e impegni con suo figlio. Nessun riferimento a quanto accaduto con Riccardo che sembra abbia tutte le intenzioni per far funzionare la storia con la donna che ha definito la più importante della sua vita. Se tra Ida e Riccardo le cose sembrano finalmente andare bene, sui social, Armando Incarnato si lascia andare ad uno sfogo.

UOMINI E DONNE TRONO OVER: LO SFOGO DI ARMANDO INCARNATO

Tra Armando Incarnato ed Ida Platano era iniziata una conoscenza più profonda. Dopo essere usciti insieme, i due si erano anche scambiati un bacio. Il ritorno di Riccardo Guarnieri, però, ha cambiato tutto al punto che Armando, sentendosi usato da Ida, ha attaccato la dama accusandola di averlo usato per far ingelosire Guarnieri. Su Instagram, così, il cavaliere si lascia andare ad uno sfogo senza, tuttavia, perdere il suo sorriso. “Si vive rincorrendo i sogni fatti di “materia”…. ho vissuto tanto tempo “nel materiale” , alla fine ho capito che tutto ciò che che era di immenso valore …non era fatto di materia…..“, scrive il cavaliere mentre è a bordo di una bellissima auto. Incarnato, dunque, avrà dimenticato Ida o la sua sarà una frecciatina alla dama?





