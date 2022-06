Uomini e Donne, Ida Platano volta pagina dopo Riccardo Guanieri?/ “Preferisco…”

Ida Platano delusa da Riccardo Guarnieri: “Non mi sono sentita molto bene…”

Ida Platano e Riccardo Guarnieri non si parlano più. Dopo l’acceso scontro avvenuto a Uomini e Donne i loro rapporti si sono freddati. Ida Platano è ancora scossa per quanto accaduta e ha ammesso di non volerne più parlare. In un’intervista a Uomini e Donne Magazine, la donna ha rivelato: “Quando mi sono trovata a Uomini e Donne con davanti Riccardo ho detto tutto quello che potevo dire, anche con difficoltà. Come avete visto, non mi sono sentita molto bene”. Ida Platano preferisce far passare questo difficile momento e non intende rilasciare altre dichiarazioni: “Non mi sento di aggiungere altro, per il momento. Deve passare questa fase. Poi magari ci sentiremo più avanti”.

Uomini e Donne/ Svelato un retroscena su Riccardo Guarnieri e Ida Platano...

Ida Platano e Riccardo Guarnieri erano tornati a frequentarsi da un po’ ma le divergenze caratteriali li hanno portati a dividersi. Ida pensa ora alle vacanze estive che trascorrerà con il figlio Samuele anche se per il momento la meta è ancora un mistero. Poi trascorrerà del tempo con la sua amica storica Gemma Galgani con cui potrà condividere i suoi racconti su questa sfortunata storia d’amore. I fan del dating show si chiedono se a settembre Ida Platano tornerà in studio con il cuore libero o se invece non riuscirà a farlo. E’ anche probabile che Ida durante l’estate possa incontrare l’uomo che le faccia battere il cuore.

Marco Alabiso, ex cavaliere UeD/ "Perché è finita con Ida? Lei ama ancora Riccardo"

Ida Platano ha bloccato su Whatsapp Riccardo Guarnieri, il gesto choc

Ida Platano avrebbe bloccato Riccardo Guarnieri su Whatsapp ma anche sui social. A rivelarlo è stato il cavaliere che in un’intervista a Uomini e Donne Magazine ha rivelato: “Mi sono accorto di essere stato bloccato perché su Whatsapp era sparita la foto del suo profilo dalla nostra chat, e sui social siamo spesso stati taggati insieme in questi giorni e, quando ho cliccato sul suo nome, l’utente è risultato inesistente”. Riccardo è convinto di essere stato frainteso da Ida Platano e ha voluto chiarire cosa è successo durante quella cena che li ha portati poi alla rottura: “Durante la cena Ida si è avvicinata. Mi ha accarezzato, ma io ho letto quelle carezze come gesto d’affetto. Le ho viste molto simili a quelle che anche io le davo durante i balli o quando parlavamo in studio. Lei, il giorno dopo, invece ha sottolineato che quei gesti avevano un altro significato”.

Uomini e Donne/ Amaro sfogo di Ida Platano dopo l'addio a Riccardo Guarnieri

Riccardo Guarnieri voleva andare con i piedi di piombo con Ida Platano per capire se entrambi avevano imparato dagli errori del passato. Un comportamento che però è stato frainteso anche se Riccardo ha ammesso di aver sofferto molto per Ida e di non provare più gli stessi sentimenti: “È come se i sentimenti per Ida li avessi dovuti chiudere in un barattolo, li ho dovuti soffocare e messi da parte. Ida per me non è e non sarà mai una persona qualsiasi ma se ho deciso di fare un passo indietro è perché ho dovuto tutelare me stesso in virtù di tali sentimenti. Volevo sentirmi amato”. Riccardo Guarnieri pensa però che con Ida non sia possibile tornare indietro e infatti rivela: “Purtroppo credo che il problema siano le insicurezze di Ida che la portano a non scendere a compromessi. Con Ida mi sono sentito la persona che non sono: un uomo cattivo”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA