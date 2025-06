Il caso di Chiara Pompei ha scombussolato i fan di Uomini e Donne. Pochi giorni fa, l’ex tronista rivelava con un post su Instagram di aver compito un gesto drammatico e drastico, mettendo a rischio la sua vita. Poche ore dopo, Chiara è tornata sui social per mostrare addirittura le ferite che si è autoinflitta con un coltello, raccontando di essere stata salvata dal peggio. A salvarla, a quanto pare, è stato Riccardo Sparacciari, suo fidanzato, nonché il ragazzo per il quale ha abbandonato Uomini e Donne.

Gianmarco e Cristina di Uomini e Donne, rivelazioni "hot" sulla prima notte insieme/ Ecco com'è andata

A distanza di qualche giorno dal gesto drastico di Chiara, ora ricoverata in una struttura psichiatrica, è proprio Riccardo ad aver deciso di romper il silenzio e dare la sua versione dei fatti sull’accaduto. Il ragazzo ha raccontato che tutto è partito da una lite che lui e Chiara hanno avuto lunedì mattina e dopo la quale l’ex tronista è arrivata a fare quello che lei stessa ha raccontato: “Ha preso il coltello dalla cucina e si è inferta due coltellate all’addome”, ha scritto nel suo post Sparacciari.

Maria De Filippi dominatrice negli ascolti di Canale 5/ Anche Uomini e donne batte Milly Carlucci

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Pompei (@chiara_pompei_)

Riccardo Sparacciari, il fidanzato di Chiara Pompei di Uomini e Donne rompe il silenzio sulle coltellate: “Indagini in corso”

Ne è conseguita una scena drammatica: Riccardo ha rivelato di aver allora tentato di fermare il sangue che fuoriusciva dalle ferite di Chiara senza riuscirci. “Lei iniziava a dire cose che non capivo, non voleva che le chiamassi un’ambulanza”, ha continuato il ragazzo, spiegando di averla infine portata di corsa al pronto soccorso, intervento che le avrebbe così salvato la vita. Riccardo ha dichiarato che, attualmente, sono in corso delle perizie sia in casa, dov’è successo tutto, che in auto: “Ci sono delle indagini in corso”, ha rivelato il ragazzo, spiegando infine che ora Chiara Pompei è stata operata e si trova in un reparto psichiatrico. Per il suo bene, Riccardo ha deciso che, per ora, è meglio non avere contatti con lei e lasciare che la priorità sia la sua guarigione.

Gianmarco e Cristina di Uomini e Donne: "Pronti a convivere dopo la scelta"/ Come procede tra loro