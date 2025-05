Mentre si attende la messa in onda della scelta di Gianmarco Steri, Cristina ha compiuto un gesto inaspettato che nessuno credeva possibile

Manca davvero poco alla messa in onda dell’attesa scelta di Gianmarco Steri, il cui trono ha appassionato il pubblico di Uomini e Donne e improvvisamente Cristina Ferrara – che si sa essere stata la scelta del tronista grazie alle anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni – ha compiuto un gesto che ha spiazzato i suoi tantissimi fan.

La puntata di Uomini e Donne in cui vedremo la scelta di Gianmarco andrà in onda venerdì 30 maggio in prima serata su Canale Cinque. Un evento straordinario l’arrivo del celebre daiting show di Maria De Filippi in prime time, che dimostra il seguito avuto non solo dal programma ma anche dal trono dell’ex corteggiatore di Martina. Ma cosa ha fatto Cristina a pochi giorni dall’arrivo della scelta in tv?

Cristina Ferrara preoccupa i suoi fan, poi arriva la spiegazione

Sebbene si conosce già quale sia stata la scelta di Gianmarco Steri, c’è comunque grossa attesa per vederla finalmente in tv. E mentre tronista e corteggiatrice non possono spoilerare nulla su quanto accaduto, Cristina Ferrara – che sappiamo aver detto sì al tronista – è sparita da uno dei social dove è più seguita. Il suo account Instagram è svanito a pochi giorni dalla puntata speciale di Uomini e Donne, cosa che ha spiazzato i suoi followers e alimentato una serie di ipotesi.

C’è chi ha creduto che il gesto di Cristina potesse essere una strategia per aumentare il suo seguito in vista della puntata di Uomini e Donne di venerdì sera, chi che il profilo sia stato hackerato e chi ha avanzato la peggiore delle ipotesi, ovvero che lei e Gianmarco siano già in crisi, cosa smentita dalle varie foto che già girano in rete della neo coppia. Ad ogni modo pare che sia stata proprio l’ex tronista a intervenire, chiarendo cosa le è accaduto e mettendo a tacere le voci su varie e possibili congetture.

Cristina dal suo profilo Tik Tok ha spiegato che le avrebbero hackerato il profilo, chiarendo che aveva già provveduto a fare le richieste dovute per recuperarlo. Infatti, poche ore dopo che la notizia su cosa le era accaduto era iniziato a circolare sui vari gruppi social legati a Uomini e Donne, il profilo Instragram di Cristina è tornato online e l’ex corteggiatrice ha pubblicato un suo selfie nelle storie, in cu ha annunciato il ritorno sul social network.

Chiaramente non vi è alcuna traccia di Gianmarco, per vedere immagini social ufficiali della neo coppia dovremo attendere la messa in onda della puntata in cui ci sarà la scelta e, considerata l’attesa, sarà sicuramente molto seguita, registrando ancora uno straordinario successo per Uomini e Donne, che poi saluterà il pubblico in vista della pausa estiva.