Il cavaliere le aveva lasciato il numero nonostante la frequentazione con Francesca, con la quale sembrava andare tutto per il meglio, salvo poi dichiararsi non interessato quando Agnese lo ha attaccato in puntata. Qualcosa, tuttavia, è cambiato e tra i due è scatto anche un bacio. La notizia ha fatto scalpore, Francesca si è infuriata e ha accusato Giovanni di averla deliberatamente presa in giro pur sapendo che in lei stava nascendo un forte sentimento. De Pasquale ha difeso Giovanni e la loro conoscenza ma il pubblico di Uomini e Donne non ha gradito e si è riversato sulla pagina Instagram ufficiale del programma di Canale 5, per polemizzare sull’accaduto.

