Il trono di Chiara Pompei a Uomini e Donne non è ancora iniziato, ma è già andato scoppiato uno scandalo. Solo pochi giorni fa, la giovane studentessa è stata annunciata come nuova tronista del dating show di Canale 5, pronta a prendere il posto di Martina De Ioannon per i restanti mesi di programmazione. La 23enne si è presentata come una ragazza molto semplice, dichiarando addirittura di non comprare vestiti nuovi, ma principalmente di seconda mano. Per quanto riguarda l’amore, invece, ha raccontato di aver ricevuto molte delusioni, essendo sempre stata la più presa della coppia nelle sue relazioni passate.

A pochi giorni di distanza da questa presentazione, però, è spuntato il presunto fidanzato di Chiara. Il giovane ragazzo, di nome Riccardo Sparacciari, ha pubblicato un lungo sfogo su Instagram, nel quale sostiene di essere legato sentimentalmente alla tronista. La loro storia sarebbe andata avanti serenamente fino a quando, poche settimana fa, la 23enne avrebbe iniziato ad avere contatti con la redazione. Da lì, seppur titubante, gli avrebbe comunicato di non voler sprecare un’occasione simile per il suo futuro e per aiutare economicamente la sua famiglia.

Uomini e Donne, la nuova tronista Chiara è fidanzata? Lo sfogo del suo presunto ragazzo

Dopodiché, i due pare abbiano avuto una forte lite, a seguito della quale Chiara avrebbe comunicato al ragazzo di aver già registrato la clip di presentazione e che, da lì a breve, avrebbe iniziato il suo percorso a Uomini e Donne. Nonostante ciò, non lo avrebbe mai lasciato, bensì avrebbe tentato di rassicurarlo sulle sue future esterne. “Continuava a ripetermi che fosse tutto finto, che non dovessi credere a ciò che avrei visto, che gli suggerivano loro cosa dire e come comportarsi durante l’esterna, ribadendo che stava prendendo in giro tutta Italia”, ha scritto Riccardo nelle sue storie Instagram.

A quanto pare, Chiara gli avrebbe chiesto di andarla a corteggiare, così da lasciare insieme il programma dopo una scelta fake. Nel caso quest’opzione non si fosse rivelata possibile, la tronista avrebbe già avuto un piano b in mente: “A metà percorso, non essendo interessata a nessuno, mi avrebbe fatto scrivere un messaggio che avrebbe letto in puntata, dichiarando di essere innamorata di una persona al di fuori del programma e sarebbe andata via”. Insomma, delle accuse veramente gravi che potrebbero segnare la fine del trono appena iniziato di Chiara Pompei. A questo punto, non resta che attendere le prossime registrazioni del dating show per scoprire cosa succederà e, soprattutto, come si difenderà la 23enne.