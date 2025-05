Uomini e Donne: il web contro il trono di Tina Cipollari

La grande novità della stagione di Uomini e Donne che si concluderà il prossimo 23 maggio è stato il trono di Tina Cipollari. La bionda opinionista ha deciso di lanciare un appello attraverso le telecamere del programma di Maria De Filippi per cercare marito e, quello che inizialmente sembrava un appello destinato a non avere un seguito, ha dato il via ad un vero e proprio trono. In studio, nel corso delle varie puntate, sono così arrivati vari corteggiatori per Tina che, tra i tanti, ha scelto di dedicarsi soprattutto alla conoscenza di Cosimo Mino Dadorante. L’imprenditore 47enne pugliese ha omaggiato Tina di tantissimi regali sin dal primo incontro.

Esterna dopo esterna ha anche deciso di corteggiarla regalandole dei viaggi importanti come quelli che hanno fatto a Parigi e a Madrid durante i quali la Cipollari ha fatto anche shopping. Tra i due, tuttavia, non c’è stato mai un bacio anche se Tina, in studio, ha più volte elogiato Cosimo e ammesso di stare davvero bene con lui. Tuttavia, l’atteggiamento della Cipollari ha scatenato le reazioni del web.

Il web contro Uomini e Donne: il trono

Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, il trono di Tina Cipollari si è concluso con una non scelta. La bionda opinionista ha deciso di mettere fine alla sua avventura da tronista e liberare Cosimo che ha così lasciato la trasmissione anche se Maria De Filippi gli ha lasciato le porte aperte per poter tornare nella prossima stagione del trono over. L’epilogo senza scelta del trono di Tina ha così scatenato il pubblico che si è scagliato contro la redazione di Uomini e Donne.

“Abbiamo assistito a una commedia, non a un percorso”, ha commentato un telespettatore, e ancora: “Non si può trasformare un format che parla d’amore in un teatrino, ne va della credibilità di tutto il programma”. In realtà, nel corso del trono di Tina, la stessa Maria De Filippi aveva messo in guardia Cosimo spiegandogli che si trattava di un gioco e che avrebbe potuto ritirarsi in qualsiasi momento.

