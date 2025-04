Ilaria rompe il silenzio: la verità su Vincenzo a Uomini e donne

Ilaria dice la sua su Vincenzo a Uomini e donne e spunta un colpo di scena non indifferente. Nel corso dell’ultima puntata del dating show condotto da Maria De Filippi, la donna ha raccontato un curioso segreto su Vincenzo. Lui avrebbe voluto corteggiare Agnese De Pasquale ma la dama, dopo aver parlato con la sua ex e dopo diverse segnalazioni, non si è fidata e lo ha eliminato in qualche modo. Ilaria ora racconta la sua verità, svelando un retroscena inedito.

“Loro hanno avuto un primo contatto tipo tra febbraio e marzo. Poi dopo lui ha spoilerato che sarebbe tornato nel programma. Detto questo, quindi era una cosa già premeditata da tempo, no? Il fatto di poter rientrare” ha confessato Ilaria a Uomini e donne sganciando la bomba sull’accaduto. Vincenzo a quel punto ha provato a difendersi, nonostante di recente sia uscita anche un’indiscrezione riguardo a un contatto con un’altra donna.

Ilaria e Vincenzo sempre più uniti

Ilaria ha ammesso che il contatto da Agnese e Vincenzo sarebbe avvenuto ben prima della puntata dove lui si è presentato nel programma per corteggiarla, ma non è tutto. Il cavaliere avrebbe scritto anche a lei avvertendola della sua intenzione, ma lei avrebbe chiuso in malo modo il discorso e Vincenzo avrebbe detto di essersi sbagliato a scrivere.

Vedremo come si evolverà la situazione nelle prossime puntate di Uomini e donne, che sta assumendo sempre di più i connotati di una soap opera a tutti gli effetti.