Le dinamiche di Uomini e Donne continuano a far discutere. Ilaria Volta, ex dama del programma di Maria De Filippi, ha rilasciato un’intervista a “Casa Lollo” parlando della sua esperienza e delle attuali coppie che stanno intrattenendo il pubblico di Canale 5 con amori, malintesi e molto altro. In particolare, Ilaria ha avuto modo di chiarire alcuni aspetti della sua conoscenza con un uomo all’interno del programma. L’ex dama ha rivelato alcuni retroscena sulla sua esperienza a U&D e ha ammesso che durante la sua conoscenza con Vincenzo La Scala ha ricevuto una serie di segnalazioni da altre donne, che le hanno raccontato di essere state contattate o di aver ricevuto messaggi per uscite o apprezzamenti dall’ex cavaliere del programma.

Inoltre la donna sarebbe stata contattata da Agnese De Pasquale, che stava conoscendo in quel momento proprio Vincenzo, sempre a Uomini e Donne. “Io credo che Agnese sia una persona intelligente, capace di intendere e di volere, che insomma abbia fatto le sue varie decisioni, ecco” ha spiegato Ilaria Volta nella sua intervista a “Casa Lollo”. La ex dama di Uomini e Donne ha poi aggiunto: “In realtà è tutto successo tramite un’altra persona su Instagram che abbiamo in comune. Ci siamo prima scambiate una serie di messaggi e dopo ci siamo parlate“. Le due, dunque, si sono chiarite ed entrambe hanno smascherato Vincenzo La Scala, che avrebbe fatto il doppio gioco con loro.

Ilaria Volta commenta Uomini e Donne: “Giuseppe Molonia? Un personaggio”

Ilaria Volta, nel corso della sua intervista a “Casa Lollo”, ha parlato anche di un’altra coppia che si sta conoscendo a Uomini e Donne, quella formata da Sabrina Zago e Giuseppe Molonia. Parlando di Sabrina, che ha avuto modo di conoscere e che ha poi seguito da spettatrice, ha dichiarato che a suo dire, avrebbe davvero voglia di trovare l’amore, “forse anche troppo”. Giuseppe Molonia, però, ci starebbe marciando sopra: “È un personaggio. Magari anche lui, quando avrà un colpo di fulmine, cambierà. Per adesso non vedo interesse da parte sua su nessuna dama” ha spiegato Ilaria.