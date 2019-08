Uomini e Donne/ Irene Capuano: “figli con Luigi? Non voglio… ” (Trono Classico)

Doccia fredda per i fans di Irene Capuano e Luigi Mastroianni. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è molto attiva su Instagram dove, spesso, risponde alle domande dei fans che continuano a chiederle se abbia intenzione di formare una famiglia con l’ex tronista. Fidanzata con Luigi Mastroianni da cinque mesi e ancora giovanissima, Irene ha così deciso di mettere le cose in chiaro. “Credo che pensare subito ad una famiglia sia presto. Non voglio correre, voglio vivermi questa relazione giorno per giorno. Ho imparato che correndo non si va da nessuna parte. Spero che un giorno sia il padre dei miei figli, questo sì. Per ora c’è ancora tanto da lavorare e condividere insieme”, ha spiegato la Capuano che ha poi svelato il numero dei figli che vorrebbe – “due, proprio come me e mio fratello. Un maschio e una femminuccia, ma Luigino una volta se n’è uscito che ne vuole tre. Disatri”, ha scherzato Irene.

UOMINI E DONNE: CI SARANNO I NUOVI TRONISTI?

Se Irene Capuano e Luigi Mastroianni si godono la loro splendida storia d’amore, la redazione di Uomini e Donne è alla ricerca dei tronisti che, da settembre, cercheranno l’amore in tv sperando di essere fortunati esattamente come Irene e Luigi. Chi salirà, dunque, sul trono di Uomini e Donne? Ad oggi, i rumors che vorrebbero Giulio Raselli su trono stanno diventando sempre più insistenti, mentre per quanto riguarda il trono rosa ci sono numerosi nomi in pole. Non ci sono solo Ilaria Teolis e Katia Fanelli tra le probabili troniste della nuova stagione. Tra i nomi più caldi c’è quello di Klaudia Poznanska che, dopo aver corteggiato per mesi Andrea Zelletta ed essere arrivata alla puntata della scelta, potrebbe tornare nello studio del trono classico, ma come tronista. I nuovi protagonisti di Uomini e Donne, dunque, saranno tutti volti conosciuti? Il pubblico spera di vedere anche ragazzi sconosciuti.

