Uomini e donne/ Irene Capuano ha dimenticato Luigi Mastroianni? (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E NEWS TRONO CLASSICO

Uomini e donne continua a regalare al pubblico pillole di trash e coppie da seguire, più o meno vere. Mentre gli ascolti del trono classico di quest’anno stentano a decollare e presto dovremo fare i conti con la scelta, andata male, di Alessandro Zarino, e l’arrivo di due nuovi tronisti, sui social si continua a seguire gli ex protagonisti e, in particolare, sono molti quelli che cercano ancora di capire come è andata a finire per Luigi Mastroianni e Irene Capuano. I due si sono lasciati e, dopo un bel po’, hanno deciso di confermare la rottura di cui si parlava già da tempo. Da allora non sono tornati sull’argomento se non per dire poche cose. In particolare, a Non succederà più, l’ex corteggiatrice ha confidato di sperare in un ritorno di fiamma con l’ex tronista ammettendo di provare ancora qualcosa per lui: “Ad oggi ci sono. L’orgoglio ci divide, ma vedremo solo il tempo saprà darci le giuste risposte”.

IRENE CAPUANO PRONTA A TORNARE CON LUIGI MASTROIANNI?

Ma cosa succederà adesso tra loro? La prima a lanciare una possibile bomba è Deianira Marzano che sui social, proprio in queste ore, ha postato un video che mostra Irene Capuano a cena fuori con un gruppo di amici o, meglio, colleghi, visto che con loro era presente anche quello che l’ex di Uomini e donne definisce un manager “che non ama molto pubblicizzarsi ma che…. ce ne regalerà delle belle”. Si tratta di un incontro di lavoro per discutere dei prossimi impegni di Irene o c’è davvero qualcosa che bolle in pentola dopo la dichiarazione dell’ex corteggiatrice sul suo amato tronista? Toccherà a Luigi adesso farsi avanti se vuole ancora Irene al suo fianco…

