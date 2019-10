Uomini e Donne/ Irene Capuano “risponde” a Luigi Mastroianni (trono classico)

Irene Capuano e Luigi Mastroianni si sono lasciati. La coppia nata nel corso del trono classico di Uomini e Donne dello scorso anno, si è detta addio presumibilmente per incompatibilità caratteriali. Questo, almeno, ciò che ha dichiarato il deejay siciliano dopo avere pubblicamente annunciato la rottura. Erano mesi ormai, che si rincorrevano le voci di una possibile crisi tra i due e, seppur in maniera “forzata”, la ex corteggiatrice aveva fatto comprendere che qualcosa non andasse proprio per il verso giusto, chiedendo il rispetto della privacy. “Non abbiamo mai dato in pasto la nostra storia a dei leoni come voi, e non lo faremo mai. Come tutti i cristiani e gente comune come voi ci sono dei momenti sì e dei momenti no”, aveva confessato lei all’inizio del mese. A distanza di alcune settimane, la conferma è arrivata da Luigi. “Abbiamo attraversato un periodo particolarmente difficile e prima di dare una risposta volevamo essere sicuri di quello che dicevamo”, ha esordito Mastroianni.

Uomini e Donne, Irene Capuano “risponde” a Luigi Mastroianni

Luigi Mastroianni e Irene Capuano si sarebbero presi del tempo prima dell’annuncio proprio per non prendere in giro nessuno ed essere corretti nei confronti degli estimatori. I problemi tra di loro risalivano a prima della mia partenza per il Brasile e non erano legati né al viaggio né tanto meno ai presunti flirt che sono stati addossati all’ex tronista. “Con Irene ci siamo tanto amati e nonostante i problemi abbiamo provato a darci una seconda possibilità ma non è andata. Ci sono state delle mancanze che hanno portato il rapporto ad una direzione, dove non si è più riusciti a tornare indietro”, ha affermato ancora. Poi ha concluso: “Siamo arrivati ad un punto dove nonostante il forte sentimento che ci lega abbiamo deciso di concludere la nostra relazione per diversità caratteriali. In ogni caso tra noi c’è rispetto e lo continueremo a portare anche a voi che ci avete sostenuto come coppia”. Irene Capuano invece, ha aspettato alcuni giorni prima di “replicare” al suo ex fidanzato, trincerandosi dietro un lungo silenzio social. Nella mattinata di ieri, domenica 27 ottobre, la ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è riattivata su Instagram, dove ha voluto salutare i fan postando una storia su Instagram postando la sua gamba sulla quale compare un nuovo tatuaggio con la scritta “Amati”.

