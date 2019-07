Uomini e Donne/ Irene e Luigi, fine della convivenza: ecco perché (Trono Classico)

Luigi Mastroianni e Irene Capuano stanno per dividersi. No, la coppia non si è lasciata, state calmi! Dopo essersi incontrati ed innamorati nel corso del trono classico di Uomini e Donne, per cause non dipendenti da loro, stanno per interrompere momentaneamente la loro convivenza. La notizia è stata rivelata dalla stessa ex corteggiatrice, attraverso una serie di Stories su Instagram. “Se ne trovano pochi di ragazzi come lui al giorno d’oggi” ha rivelato Irene. “Per un mese e mezzo siamo rimasti qui a Roma. A fine mese dobbiamo lasciare. Lui ad agosto scenderà giù e io farò su e giù, Roma-Sicilia”. Cosa succederà di seguito? “Da settembre vedremo un po’ dove andremo” ha raccontato la Capuano che, nonostante questi piccoli problemi dovuti alla distanza, procede a gonfie vele la sua relazione d’amore con il deejay siciliano. Bellissimo anche il rapporto che Luigi ha creato con la mamma e il papà della sua fidanzata: “Con i miei genitori ha un bellissimo rapporto, non li vedete nei video assieme a noi perché vogliono stare fuori dai filmati. C’è comunque un bellissimo legame”.

Uomini e donne, Irene Capuano e Luigi Mastroianni: fine della convivenza

Nei giorni passati Irene Capuano ha parlato anche di figli e proprio poche ore fa è tornata sull’argomento. Sollecitata dai followers ha svelato: “Luigi ne vuole tre, a me ne basterebbero anche due, un maschio e una femmina. Queste domande però mi mettono un po’ di ansia, vedremo un giorno quando sarà”. Proprio pochi giorni addietro, Luigi è tornato agli “onori della cronaca rosa” per via di una frecciatina alla ex fidanzata “lampo” Sara Affi Fella. L’ex tronista di Uomini e Donne, educato e rispettoso come sempre, ha aggiustato il tiro augurando alla riccioluta ex protagonista del trono classico, ogni bene: “Io personalmente le auguro tutto il bene di questo mondo, io con Sara non ho più niente. Nei mesi passati parlando anche con persone che la conoscono ho detto che le dovevano riferire che le auguro tutto il bene del mondo e che gente per molto meno è stata perdonata. Lei ha la sua vita, sono contento e le auguro tutto il bene di questo mondo anche se ha fatto quello che ha fatto. Fine”.

