Uomini e Donne/ Irene, messaggio per Giulio? “Voglio un…” (Trono Classico)

Giulio Raselli tra Giulia D’Urso, Giovanna Abate e Irene Bocca. Nonostante le segnalazioni su Giulia D’Urso che avrebbe conosciuto la scorsa estate a Formentera, il tronista continua a portare avanti il proprio percorso non volendo rinunciare a nessuna delle sue corteggiatrici. Ai microfoni di Uomini e Donne Magazine, infatti, l’ex corteggiatore di Giulia Cavaglià ha svelato di avere un interesse per tutte e tre le sue pretendenti. La scelta, però, appare ancora lontana come ha confessato lo stesso tronista: “non sono pronto alla scelta. Manca ancora del tempo. Capisco velocemente cosa provo e leggo velocemente le mie sensazioni, ma ho ancora tante cose da mettere in ordine nel mio cuore e nella mia testa. Mi rendo conto di provare ogni giorno sensazioni diverse per le mie corteggiatrici: sono tutte belle e in questo momento vanno ascoltate con attenzione”. Tra le tre, però, Irene potrebbe decidere di abbandonarlo ad un passo dalla scelta.

UOMINI E DONNE: IL MESSAGGIO DI IRENE PER GIULIO RASELLI

Se con Giulia D’Urso, la conoscenza è cominciata in quarta, quella con Irene Bocca continua ad avere il freno a mano. Giulio Raselli non riesce a dare alla bella corteggiatrice le attenzioni che lei vorrebbe. In puntata, infatti, Irene ha lamentato più volte il poco interesse del tronista nei suoi confronti anche se Giulio ha sempre cercato di rassicurarla. Dopo due mesi di conoscenza, però, la Bocca vorrebbe qualcosa in più al punto che, su Instagram, ha deciso di lanciare un messaggio forte e chiaro. “Voglio un brivido”, ha scritto in una storia. Non si sa se si riferisca al suo percorso come corteggiatrice o ad altro, ma i followers non hanno dubbi su chi sia il destinatario di tale post. Nel frattempo, proprio su Irene, Giulio si è espresso così: ” Irene è spontanea, istintiva e non ha filtri. Ogni tanto mi riconosco in certi suoi modi di fare. Con lei sto bene in tutto per il momento, però sono convinto che debba pensare di più al percorso che abbiamo io e lei piuttosto che a quello che ci circonda”.

