Isabella, il passato della dama del trono over di Uomini e Donne

Tra le dame del parterre del trono over di Uomini e Donne dell’attuale stagione spicca sicuramente Isabella, signora bellissima e raffinata che è stata spesso protagonista di diversi scontri con Tina Cipollari. Di Isabella si sa davvero poco ma oggi, grazie al magazine ufficiale della trasmissione, si scopre qualcosa in più del suo passato. Figlia di un nobiluomo siciliano e di una bellissima donna svedese, è rimasta orfana di padre a 8 anni e ha trascorso la sua infanzia tra la Sicilia e Montecarlo.

Colta, poliglotta e dalle origini metà svedesi e metà siciliane, si è laureata in lingue straniere, insegnante di italiano e francese e modella ha deciso di partecipare a Uomini e Donne per provare a cercare l’amore. In passato, ha avuto una storia importante che l’ha resa madre ed oggi è alla ricerca di un nuovo compagno.

Isabella e il passato: chi è il personaggio famoso che la invitò a cena

Nel parterre del trono over di Uomini e Donne, Isabella cerca un uomo alla Richard Gere in Pretty Woman, una specie di principe moderno che, finora, non ha ancora incontrato. In passato, però, la dama ha incontrato un vero principe. A Uomini e Donne magazine, infatti, ha raccontato di aver incontrato, in discoteca, il Principe Alberto di Monaco e di aver rifiutato un suo invito a cena perché l’indomani sarebbe dovuta ripartire per Milano.

Indipendente, amante della musica che resta una sua passione, ama viaggiare e non nega che le piacerebbe fare un viaggio in Giappone. La dama, inoltre, crede anche nell’amicizia tra uomo e donna anche se, nella trasmissione di Maria De Filippi non cerca l’amicizia ma l’amore.

