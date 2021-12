Uomini e Donne/ Isabella Ricci: “Gemma Galgani? Reazioni da ragazzina”

Isabella Ricci, dopo aver lasciato Uomini e Donne con Fabio Mantovani, si racconta in una lunga intervista rilasciata al magazine ufficiale della trasmissione. La dama che, sin dal suo arrivo in studio ha discusso frequentamente con Gemma Galgani, si sofferma proprio sulla dama di Torino che non è ancora riuscita a trovare l’amore nonostante partecipi al programma dalla prima edizione. Oltre ad aver discusso per dinamiche legate alla trasmissione, la rivalità tra Gemma e Isabella si è accesa quando è saltato fuori il nome di Giorgio Manetti che la Ricci avrebbe conosciuto volentieri.

Giulia De Lellis torna a Uomini e Donne/ Retroscena su Andrea Damante e il matrimonio

“Ho parlato di un incontro in amicizia ma in tanti non lo hanno capito. Gianni ha parlato senza sapere, non credo abbia letto le mie parole. La reazione di Gemma l’ho vista come di una ragazzina. La storia con Giorgio è durata sette mesi e non dieci anni. Non capisco come si possa essere gelosi di una storia finita sei anni fa, come non capisco come si possa fare un dramma per una frequentazione durata così poco come quella con Costabile, in cui ci si sono scambiati pochissimi baci e solo quello”, ha spiegato Isabella.

Nadia è la nuova dama di Uomini e Donne/ Tina: "Sembra più giovane di Gemma"

Isabella Ricci e l’amore con Fabio Mantovani

Nel corso dell’intervista, Isabella Ricci ha anche parlato della scelta di lasciare il programma con Fabio Mantovani, l’uomo giunto in trasmissione esclusivamente per lei e che è riuscito a conquistarla appuntamento dopo appuntamento. “Le cose con Fabio stanno andando molto bene. Lui è il lieto epilogo del mio percorso a Uomini e Donne, che reputo essere più che cristallino. Sono arrivata nel programma con l’intenzione di trovare una persona e, dopo aver fatto capire chi sono e quale uomo volessi al mio fianco, per botta di fortuna ho trovato la persona giusta, quella che volevo. La nostra storia è giocosa, allegra, non ci annoiamo mai. Sono molto sicura della mia scelta di uscire dal programma”, ha spiegato la dama.

Diego Tavani, Uomini e Donne/ "Non sono pronto per conoscere persone, Ida..."

“Fabio è l’uomo che cercavo: una grande personalità, tantissima esperienza ed estremamente intelligente”, ha aggiunto ancora Isabella felice di aver trovato ciò che cercava quando ha cominciato a partecipare a Uomini e Donne.



© RIPRODUZIONE RISERVATA