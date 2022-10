Uomini e donne, Isabella Ricci: “Gianni flop”/”Ida e Roberta? Un partner al secondo”

Uomini e donne, Isabella Ricci e Fabio Mantovani si raccontano dopo il matrimonio

Possono dirsi una delle coppie più amate di sempre dai telespettatori di Uomini e donne, Isabella Ricci e Fabio Mantovani e in un’intervista concessa a Mio magazine la coppia si dichiara felicemente sposata. In occasione dell’intervento a mezzo stampa, i due ex protagonisti del trono over festeggiano un anno dal loro primo incontro nel salotto del dating show di Canale 5, dopo essersi sposati lo scorso 28 maggio. Ma come prosegue l’amore tra loro dopo l’incontro galeotto a Uomini e donne, ora che sono tornati alla vita reale di tutti i giorni e da poco sposati? “La nostra vita da sposati è esattamente come quella di prima: vivevamo già insieme, tra Pescantina e Ravenna”, ammette la dama in nome e per conto della coppia che forma con Fabio Mantovani. Al di là dell’esultanza per il matrimonio da record, suggellato in tempi biblici dalla coppia nella storia di Uomini e donne , i due neo sposi hanno vissuto insieme anche dei momenti bui. Questo dal momento che Fabio Mantovani si é visto costretto a sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico, dopo il matrimonio, un momento difficile a cui é poi seguito un periodo di fisioterapia per il cavaliere di Uomini e donne. “Sí, é stato ricoverato per circa venti giorni tra l’intervento e fisioterapia successiva”, aggiunge l’intervistata.

Inoltre Isabella Ricci e Fabio Mantovani custodiscono bei ricordi della fase iniziale della nascita del loro amore, sbocciato a Uomini e donne: “E stato un amore folle, assolutamente inaspettato – racconta la dama -. Lui era venuto in trasmissione perché mi aveva visto in tv e gli piacevo, ma sono quelle cose che si fanno per cambiare un po’ aria. lo stavo li per divertirmi, ma una settimana prima che arrivasse Fabio avevo deciso di andare via: ero stanca di litigare con Gemma Galgani e Armando Incarnato. Poi, invece, è arrivato lui…”.

Uomini e donne, Isabella Ricci e Fabio Mantovani vivono tra il Belpaese e l’estero: la stoccata a Roberta Di Padua, Gianni Sperti e Ida Platano

La vita lontano dai riflettori non é poi così male per Isabella Ricci e Fabio Mantovani, che usciti da Uomini e donne vivono un quotidiano all’insegna della normalità: “sveglia da pensionati, ovvero quando ci pare, e poi durante la giornata usciamo a fare la spesa, andiamo al mare, facciamo delle passeggiate. La casa in cui viviamo è molto bella e siamo felici: in fondo questa è, in definitiva, la vita che avevamo sognato ep progettato».

La coppia di sposi nata a Uomini e donne si prepara a vivere in pianta stabile negli Emirati Arabi Uniti, per diversi mesi all’anno: «La scorsa primavera siamo venuti per cinque volte a Dubai per prepararci al grande passo, ovvero restare in pianta stabile per sei o sette mesi all’anno negli Emirati Arabi Uniti, e i rimanenti in Italia. Ora siamo a Dubai, ci troviamo bene, è stata la nostra scelta e ci piace – fanno sapere-, oltre che per il clima, per la sicurezza e la bellezza del luogo, questo è un posto in cui mi piace vivere perché mi sentivo un po’ stretta in Italia>>.

A Uomini e donne, tra gli opinionisti Gianni Sperti l’ha tacciata di essere interessata alla visibilità e al business, non credendo nella veridicità del suo interesse nutrito verso Fabio. E ora che ha la fede nuziale al dito, cosa direbbe lei a Gianni? “Per me non c’è più niente da dire, anzi, lo saluto con piacere. Con me ha sbagliato, i fatti lo hanno dimostrato, ma niente più di questo. Cosa pensi adesso Gianni della coppia formata da me Fabio non mi interessa”. La dama si dice grata a Maria De Filippi, dal momento che dalla sua partecipazione a Uomini e donne nasce l’amore con colui che considera il compagno della sua vita.

Ma come vede Isabella Ricci la posizione assunta dalle veterane del trono over, Ida Platano e Roberta Di Padua, che tornate a Uomini e donne intrecciano ora ritorni di fiamma con i loro ex? «Non lo so. Roberta è una che la manda messaggi a diversi uomini, poi prima o poi con qualcuno esce e magari ci lascia anche il programma. L’ho sempre vista senza obiettivi chiari. E una di quelle donne che mandano il messaggino al compleanno, a Natale… cinque messaggi all’anno. Poi se dall’altra parte c’è una persona interessata, comporta una cena e magari qualcosa di più. Capisco il metodo, perché è un metodo diffuso, ma non comprendo quale sia l’obiettivo». Che Roberta possa rubare la scena a Ida, dal momento che in questi ultimi mesi segna un ritorno di fiamma con i due ex della bresciana, Riccardo Guarnieri e Alessandro Vicinanza? A detta di Isabella Ricci, Ida Platano é un’acqua quieta in questo momento, al punto che non vivrebbe male neanche la sostituzione di Roberta ai suoi danni a Uomini e donne: “Non mi sembra particolarmente agitata in questa ricerca. Evidentemente si sta godendo un periodo di tranquillità e nella vita di una persona adulta questo ci sta”. Quindi il monito lanciato alle due damme, che si dividono tra più cavalieri nell’ultimo periodo, e più in generale: “Non dobbiamo cambiare in due secondi, o non saper vivere senza compagni. Si può vivere anche da soli”.

Chi resta single da tempo é poi l’altra opinionista di Uomini e donne, Tina Cipollari. Che consiglio darebbe la consorte di Fabio Mantovani alla vamp, in amore? Per l’intervista, Tina non ha bisogno di consigli, é una donna risoluta e concreta.











