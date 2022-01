Uomini e Donne/ Isabella Ricci sempre più innamorata: la foto conquista i fan

Uomini e donne, la storia d’amore di Isabella Ricci

Se il 2021, per Isabella Ricci si è concluso benissimo, il 2022 è cominciato ancora meglio. L’ex dama del trono over di Uomini e Donne ha salutato il vecchio anno e brindato al nuovo insieme al compagno Fabio Mantovani che ha incontrato e conosciuto nello studio di Uomini e Donne. Arrivata in trasmissione nella scorsa stagione, la dama aveva colpito tutti per la bellezza, eleganza e raffinatezza. Nonostante alcune frequentazioni, però, Isabella non aveva ancora trovato l’uomo giusto.

Tutto è cambiato quando Maria De Filippi ha annunciato l’arrivo in trasmissione di Fabio che, dopo averla vista in tv, colpito dal suo aspetto fisico, ma anche dai suoi modi di fare, ha deciso di mettersi in gioco andando a corteggiarla. Appuntamento dopo appuntamento, tra Isabella e Fabio è nato l’amore che li ha spinti a lasciare definitivamente il programma per vivere una storia nella quotidianità.

Uomini e Donne, la nuova foto di coppia di Isabella Ricci e Fabio Mantovani

Felice, serena e innamorata, Isabella Ricci si sta godendo la storia d’amore con Fabio non dimenticando di aggiornare i followers su Instagram a cui regala spesso foto della sua vita di coppia. Dopo un viaggio in Spagna, dopo Natale, la coppia ha brindato insieme al nuovo anno e, per l’occasione, Isabella ha regalato ai fan una nuova foto di coppia che potete vedere in basso.

“Buon 2022 a tutti. Che sia un anno migliore, pieno di felicità e amore“, scrive l’ex dama. “Siete un esempio di rispetto educazione e amore vero”, “Stupendi, vi invio un abbraccio virtuale affettuoso”, “Siete fantastici”, “Siete bellissimi“, commentano i followers di Isabella che continuano a seguirla con affetto.

