Uomini e donne/ Ivan Gonzalez e Sonia si accusano a vicenda.. (Trono Classico)

Uomini e donne oggi non andrà in onda lasciando i fan orfani di trash e discussioni ma a riempire questo vuoto ci penserà proprio il popolo dei social e, soprattutto, i vecchi protagonisti che tra frecciatine, storie e foto regalano sempre qualche chicca al pubblico. I primi in ordine di apparizione sono proprio Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino. I due si sono lasciati ormai da qualche mese ma solo adesso sembra che i nodi siano venuti al pettine e tutto per via dell’intervista che Sonia ha rilasciato a Uomini e donne Magazine parlando del suo ex. In particolare, Sonia, proprio come gran parte del pubblico pensava sin dal momento della scelta, non si è mai sentita amata da Ivan che non solo l’ha scelta come ripiego ma non ci ha tenuto nemmeno a chiarire di persona dopo l’addio al telefono. Questa volta però l’ex tronista spagnolo ha deciso di intervenire lanciando una chiara frecciatina alla sua ex fidanzata.

BOTTA E RISPOSTA DI IVAN E SONIA SUI SOCIAL

Lo spagnolo è sempre stato molto focoso, almeno nelle sue reazioni durante il trono a Uomini e donne, e lo stesso continua ad essere anche fuori visto che, appena le rivelazioni di Sonia hanno travolto i fan e i social, lui ha deciso di rispondere a tono alle accuse della sua ex. Secondo Sonia Ivan era molto concentrato su se stesso ma quest’ultimo ha rimandato al mittente le accuse spiegando che c’è qualche errore nel suo racconto: ‘In una storia male raccontata, il lupo sarà sempre quello cattivo’. Lei sicuramente non è rimasta a guardare e con un video su Instagram ha precisato di avere risposto con la massima sincerità alle domande: “Tutto quello che andrete a leggere è la verità su quello che è accaduto e non ho nient’altro da aggiungere”.Tutto finito qua?

© RIPRODUZIONE RISERVATA