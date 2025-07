Jack Vanore - storico volto di Uomini e Donne - ha destato l’apprensione dei fan con un annuncio sui social: “Devo staccare per un po’...”.

Il mondo dei social è certamente parte integrante della società attuale, al netto di pro e contro; talvolta può tramutarsi in una vera e propria gabbie, altre volte in luogo – seppur astratto – dal quale allontanarsi per un periodo non definito. Diverse motivazioni, circostanze, sensazioni; è vario il ventaglio delle matrici alla base della scelta di prendere le distanze dal mondo digitale e proprio di tale argomento ha parlato sui social una vecchia e amata conoscenza di Uomini e Donne: Jack Vanore.

Corteggiatore, tronista e poi opinionista; Jack Vanore conosce Uomini e Donne da tutti i punti di vista e le sue molteplici avventure nel dating show lo hanno reso tra i volti più noti e amati. Nelle ultime ore – come racconta Isa e Chia – l’ex volto del programma di Maria De Filippi ha però destato l’apprensione dei fan con un post per certi versi criptico ma nella sostanza piuttosto chiara. Quanto scritto da Jack Vanore si ricollega alla premessa iniziale; la necessità di prendersi una pausa dai social.

Jack Vanore, pausa dai social per una delusione d’amore?

“Ho deciso di prendermi una pausa dai social: sto bene, ma ho bisogno di staccare”, queste le parole di Jack Vanore sui social prima di spegnere l’interruttore digitale. Ma cosa ha spinto l’ex volto di Uomini e Donne a prendere questa decisione? I fan non nascondono la preoccupazione per un possibile momento difficile del ragazzo. Proprio qualche giorno fa aveva infatti postato un video dove sembrava palesare una sorta di malessere: “…Ho paura di tornare a sprecare il mio tempo con qualcuno che ruba le mie energie e non mi fa brillare come merito”, e poi: “Le persone spezzate ve le dovete meritare, la loro luce non è per tutti”.

C’è una delusione d’amore alla base della decisione di allontanarsi per un periodo dai social? Non è dato sapere e giustamente Jack Vanore, oltre ad annunciare una suo momentanea assenza dal web, non ha voluto menzionare i particolari: “Non vi preoccupate”.