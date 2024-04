Uomini e Donne, Jasna Amodei svela perché è finita Marcello Messina: “Ci siamo lasciati…”/ Nuovo retroscena

Jasna Amodei rompe il silenzio sulla rottura con Marcello Messina: “Ci siamo lasciati perché i nostri caratteri sono incompatibili”

A dicembre Jasna Amodei e Marcello Messina hanno lasciato il Trono Over di Uomini e Donne per conoscersi meglio ed iniziare una frequentazione fuori dalle telecamere. Invece, tra i due le cose non sono andate per il verso giusto e la relazione è finita in modo burrascoso. Il primo a rompere il silenzio sulla fine della loro relazione era stato nei giorni scorsi l’ex cavaliere del dating show sui social. Adesso, invece, a dare la sua versione e spiegare perché è finita con Marcello Massina è intervenuta Jasna Amodei tra le pagine della rivista ufficiale del programma.

La dama del Trono Over di Uomini e Donne ha rivelato: “Da quando siamo usciti dal programma ci siamo visti solo tre volte: in due occasioni è venuto lui a Roma, una sono andata io a Torino, a gennaio. Da quel momento sono iniziate le incomprensioni. Parliamo molto, ma una volta usciti dalla trasmissione i nostri caratteri si sono rivelati incompatibili: abbiamo visioni opposte su tutto. Discutevamo quotidianamente e, alla fine, era diventato un braccio di ferro.” La goccia che ha fatto traboccare il vaso, però, è stato quello che è successo per il suo compleanno a gennaio.

Durante l’intervista concessa ad Uomini e Donne Magazine, Jasna è un fiume in piena contro Marcello e lo ha accusa di aver dimostrato molto poco interesse nei suoi confronti, soprattutto durante il suo compleanno a fine gennaio, al quale non ha partecipato: “Ho invitato Marcello a raggiungermi già quando siamo usciti dallo studio, i primi giorni di dicembre. Malgrado questo, non si è presentato. Eppure poteva scegliere tra diverse serata per festeggiare insieme a me… Io lo avevo invitato a tutto! Lui aveva un trasloco da fare e io, inizialmente, gli credevo quando diceva che era questo a bloccarlo, poi ho capito che non era così”.

Jasna Amodei ha poi aggiunto di essersi sentita trascurata e non apprezzata anche dal punto di vista fisico e che non ha mai avuto modo di parlare di questo apertamente con Marcello Amodei perché lui era sempre abile a sviare il discorso. I due non hanno mantenuto un buon rapporto e, almeno per il momento, lei non ha nessuna intenzione di volere un confronto. Ha poi concluso, infine, rivelando che se è ritornata tra le dame del Trono Over di Uomini e Donne è solo perché è stata spinta dalla figlia Alice a rimettersi in gioco e perché lei, profondamente romantica, crede ancora nell’amore.











