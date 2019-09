Uomini e Donne/ Javier prende in giro tutti: Tina non perdona! (Trono Classico)

Domani pomeriggio torneranno le nuove dinamiche di Uomini e Donne. Secondo i primi rumors, si dovrebbe ripartire con il trono over ma non sono ancora arrivate conferme ufficiali. Nel frattempo, le registrazioni del trono classico con protagonisti Sara Tozzi, Giulia Quattrociocche, Alessandro Zarino e Giulio Raselli, hanno già cominciato ad appassionare gli estimatori. Ed infatti, per merito dei validi spoiler del VicoloDelleNews, siamo in grado di potervi anticipare gli ultimi risvolti accaduti all’interno degli Studi Elios dové si registra il dating show. Come ben sapete, Javier Martinez era arrivato in trasmissione nel ruolo di corteggiatore di Sara. L’ex tentatore di Temptation Island, dopo essere stato ospite in studio era rimasto talmente colpito dalla presentazione della nuova tronista da decidere di corteggiarla. Peccato però che qualcosa non sia andato per il verso giusto. Dopo le primissime battute andate molto bene per merito di una esterna conoscitiva, il ragazzo è stato “smascherato” e la Tozzi è stata costretta – tra le lacrime – ad eliminarlo.

Uomini e Donne, Sara elimina Javier (tra le lacrime)

Javier Martinez è stato eliminato perché è arrivata una segnalazione da parte di una ragazza che ha mandato degli screenshot contenenti alcuni messaggi che si è scambiata con lui, direttamente nelle mani di un giornalista che ha prontamente recapitato tutto dalla redazione di Uomini e Donne. Ecco cosa scrive in dettaglio il VicoloDelleNews: “In questi messaggi che risalgono ad aprile si capisce che con questa ragazza avesse una relazione perché le ha scritto che voleva stare con lei e che l’amava. Poi dopo che lui ha partecipato a Temptation Island si sono rivisti, e nonostante stesse con lei ha deciso di andare a Uomini e Donne e corteggiare Sara, infatti qualche giorno prima lui ha scritto a questa ragazza che era la donna della sua vita”. Maria De Filippi ha rimproverato l’ex tentatore che non ha negato di avere avuto un trascorso con la ragazza ma nel contempo, ha rivelato di volere conquistare Sara. Dal canto suo, la nuova tronista ci è rimasta così male da scoppiare a piangere. E se la conduttrice lo ha in qualche modo giustificato, Tina Cipollari si è scagliata contro di lui, accusandolo di volere prendere in giro il pubblico ed anche loro presenti in studio.

