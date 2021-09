Uomini e Donne, Joele tradito?/ L’ex fidanzata smentisce: “Sei delusione più grande”

Joele Milan, nuovo tronista di Uomini e Donne, ha raccontato di essere stato tradito dalla sua ex fidanzata. In particolare, in base a quanto affermato nel video di presentazione mandato in onda qualche giorno fa, il ragazzo avrebbe trovato quest’ultima a letto con il suo migliore amico dopo essere tornato casualmente a casa in un orario insolito. Una storia che ha colpito – nonché indignato – molti telespettatori, ma è da comprendere se quanto rivelato sia accaduto realmente.

Beatrice, ex fidanzata di Joele Milan, infatti, dopo la messa in onda della prima puntata del nuovo trono di Uomini e Donne, ha raccontato la sua verità. Il tradimento, secondo quanto afferma, non sarebbe in realtà mai avvenuto. I motivi della rottura tra i due, dopo una relazione durata diversi anni, sarebbero stati piuttosto altri. Alcune fonti vicine alla coppia confermano: “Casomai è stato lui a farle le corna”, si legge tra i commenti raccolti da Gossipetv. Sui social è scaturita un vero e proprio botta e risposta a distanza. La ragazza, per difendersi dalle accuse, infatti, ha pesantemente insultato il protagonista del programma di Canale 5. Qualche amico di quest’ultimo è persino intervenuto nella discussione. Cosa è accaduto realmente tra i due? Non ci è dato saperlo.

Uomini e Donne, Joele tradito? Lo sfogo della ex fidanzato

Se Joele Milan sia stato realmente tradito dal suo migliore amico e dalla sua ex fidanzata, come raccontato nel video di presentazione realizzato per Uomini e Donne, resterà presumibilmente un mistero. Le versioni dei due protagonisti della storia, infatti, non combaciano. Ciò che è certo è che a Beatrice non sono andate giù le accuse rivoltele dal tronista nel corso della prima puntata del programma.

“Io, te e chi ci ha vissuto sa la verità. Non è di certo questa ma per la popolarità si fa questo e altro. Sei la delusione della mia vita e la più grande mancanza di rispetto mia e della mia famiglia che ti ha trattato come un figlio e non ti ha mai fatto mancare niente, neanche quando te lo saresti meritato in questi 7 anni. Ti auguro il meglio, buona vita”. Questo il suo sfogo social.

