Uomini e Donne/ Juan Luis, avvertimento per Gemma? “Mi affascina…” (Trono Over)

Juan Luis Ciano è diventato il nuovo protagonista del trono over di Uomini e Donne. L’affascinante cavaliere che ha deciso di partecipare alla trasmissione per conoscere e corteggiare Gemma Galgani sta facendo stragi di cuori al punto che, per lui, sono arrivate anche nuove signore per corteggiarlo. Tra tutte, Juan Luis ha deciso di farne restare una scatenando la gelosia di Gemma che, dopo aver creduto di aver finalmente trovato il suo principa azzurro, si è lasciata prendere dallo sconforto pensando di trovarsi di fronte l’ennesima delusione sentimentale. Juan Luis ha rassicurato la dama di Torino ribadendo il suo interesse per lei senza, tuttavia, rinunciare alla conoscenza con altre dame. Su Facebook, nel frattempo, Juan condivide un pensiero che sembra un messaggio non solo per la Galgani, ma anche per tutte le signore che decideranno di corteggiarlo. “Mi affascina solo chi mi sa stupire. Tutto il resto è noia“, scrive il cavaliere. Gemma, dunque, riusciràà a stupire il suo pretendente?

UOMINI E DONNE TRONO OVER: KARINA CASCELLA CONTRO BARBARA DE SANTI

Karina Cascella, ex opinionista di Uomini e Donne, dopo l’ultima puntata del trono over in cui Gemma Galgani si è lasciata andare alle lacrime in seguito alle frecciatine di Tina Cipollari e alla richiesta di un ballo con Juan Luis da parte di Barbara De Santi, si è scagliata contro quest’ultima non condividendo il suo atteggiamento. “Scusate ma è vero. Cioè va bene tutto, ma ora povera Gemma… Tina gioca e lo fa per provocarla, come fa sempre con tutti quelli con cui esce Gemma. Ma Barbara è proprio una st****a”, ha commentato la Cascella sui social. La replica di Barbara non si è fatta attendere: “Ricordo quella serata a Milano in cui ci siamo conosciute ed esprimevi tutta la simpatia nei miei confronti. E ricordo una persona bella e rispettosa. È la stessa persona che mi dà della str***a per un ballo? Ti pensavo più intelligente, ti pensavo capace di andare oltre, ti pensavo più obiettiva e oggettiva e invece ci sei cascata a piedi pari”. Barbara, poi, si è lasciata andare ad una frecciatina ancora più velenosa: “Karina è una di quelle donne che quando scoprono il tradimento del marito, non se la prendono con lui, ma con la donna con la quale tradisce…niente di più sbagliato”, ha concluso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA