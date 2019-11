Uomini e Donne/ Juan Luis, dichiarazione d’amore ma non per Gemma (Trono Over)

La conoscenza tra Juan Luis Ciano e Gemma Galgani continua. Il cavaliere e la dama del trono over di Uomini e Donne si stanno frequentando assiduamente anche se, per il momento, nessuno dei due pensa a lasciare la trasmissione. Tra Juan e Gemma, però, quella più presa sembra essere la Galgani che, nelle scorse ore si è lasciata andare ad una dedica per il suo pretendente. Postando una sua vecchia foto a cavallo, infatti, la Galgani ha scritto: “Mi sveglio e ti penso, mi giro per vedere se ci sei e ti ritrovo……..siamo insieme anche nei nostri ricordi”. Una foto a cavallo era stata pubblicata da Juan che, invece, aveva scritto: “ricordi estivi”. La dama di Torino, dunque, anche quando è nella sua vita quotidiana, continua a pensare a Juan il quale, nelle scorse ore, ha pubblicato una serie di storie dichiarando tutto il suo amore per la città di Napoli. “Io amo Napoli, non potrei non viverci”, ha spiegato il cavaliere che, pur essendo napoletano d’adozione, ha ribadito di sentirsi al cento per cento un cittadino del capoluogo campano.

UOMINI E DONNE OVER: PAMELA BARRETTA SEMPRE PIU’ INNAMORATA DI ENZO CAPO

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Enzo Capo e Pamela Barretta. Dopo aver lasciato il trono over, la coppia sta condividendo tutto. Dopo una splendida vacanza a Dubai, sia Enzo che Pamela sono tornati a lavoro, ma l’amore che li unisce cresce sempre di più. La dama, infatti, non nasconde la propria felicità e su Instagram esorta tutte le donne che hanno perso la speranza di trovare l’amore, a continuare a cercare. “L’unico modo di fare un gran bel lavoro è amare quello che fate. Se non avete ancora trovato ciò che fa per voi, continuate a cercare, non fermatevi, come capita per le faccende di cuore, saprete di averlo trovato non appena ce l’avrete davanti. E, come nelle grandi storie d’amore, diventerà sempre meglio con il passare degli anni. Quindi continuate a cercare finché non lo trovate. Non accontentatevi“, scrive la Barretta che è pronta a vivere un nuovo weekend d’amore con il suo Enzo.

