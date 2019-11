Uomini e Donne/ Juan Luis, messaggio d’amore per Gemma (Trono Over)

Juan Luis Ciano e Gemma Galgani diventeranno ufficialmente una coppia? I presupposti ci sono tutti anche se, nel corso degli anni, anche le più belle conoscenze hanno poi deluso Gemma. Tuttavia, il cavaliere del trono over di Uomini e Donne, sin dal suo arrivo, ha conquistato tutti e sui social comincia ad essere molto seguito. L’aitante corteggiatore della dama di Torino ha sia un profilo Facebook che un profilo Instagram. Su quest’ultimo ha pubblicato un video con cui ha lanciato un messaggio d’amore alla sua Gemma. Nel filmato in questione, il cavaliere è dal suo parrucchiere di fiducia a cui chiede di sistemare bene i capelli per poter fare colpo ancora di più sulla Galgani. “Sasà, vedi un po’ per cortesia le basette – dice Juan Luis – “… No perché voglio che Gemma mi trovi impeccabile. Ciao Gemma, amore!”. Una parola che per Gemma potrebbe essere importante.

UOMINI E DONNE: SIMONE VIRDIS E VALENTINA FABRI STANNO INSIEME?

Un altro cavaliere del trono over di Uomini e Donne che sta facendo molto parlare di sè è Simone Virdis che, dopo essersi diviso tra Valentina Autiero, Veronica Ursida e Valentina Fabri sembra abbia scelto di continuare la conoscenza con quest’ultima. I due, infatti, ieri hanno trascorso insieme la serata come si evinde dalle storie pubblicate sul profilo Instagram del ristorante La Villetta. Simone, poi, ha condiviso a sua volta la stessa storia confermando di essere uscito a cena proprio con Valentina. Tra tutte le donne che erano interessate a conoscerlo, dunque, Virdis ha scelto di continuare solo con Valentina Fabri chiudendo il discorso con le altre dame del trono over? In attesa di capire se sarà proprio Valentina la dama con cui lascerà il programma, Simone, al magazine ufficiale di Uomini e Donne, ha svelato come dev’essere la sua donna. “La mia donna ideale deve semplicemente volere me, vivermi con interesse, passione e voglia di conoscere ogni aspetto della mia persona. La donna perfetta per me è quella con la quale instaurare un rapporto di fiducia e quella che mi dimostri che ha voglia di lavorare ogni giorno sul nostro rapporto. Non ho uno stereotipo fisico, perché con l’età ho capito che conta relativamente. La mia donna ideale deve toccare delle corde e per farlo non basta che sia bella: deve essere una persona forte, che sa quello che vuole e che quello che vuole lo ha trovato in me”.





