Uomini e donne, Karina Cascella attacca Armando Incarnato / “Troppi anni sta là!, non trova nessuna fuori”

Uomini e donne, Karina Cascella torna a raccontarsi: l’affondo su Armando Incarnato

E’ da molti ricordata per lo storico ruolo di opinionista a bordo campo ricoperto per anni alla corte di Uomini e donne e, a distanza di tempo dal suo addio al dating-show di Maria De Filippi, ora torna a parlare di sé, si tratta di Karina Cascella. In un Q&A condiviso con il popolo del web su Instagram, tra le stories, l’ex opinionista del dating-show di Canale 5 risponde ad alcune curiosità dei follower e non, occasione in cui in particolare risponde a chi le chiede se sia ancora una spettatrice di Uomini e donne ora che non copre più il ruolo di volto fisso al dating-show, da casa. Nell’intervento, in particolare, la biondissima Karina non lesina critiche su Armando Incarnato.

“Se sono a casa non c’è verso. Guardo solo quello. -fa sapere, facendo endorsement verso il programma di Maria De Filippi-. E’ il mio programma preferito e al quale sono più affezionata, quindi lo guarderò sempre! Amo il trono over e mi piacerebbe un sacco andare una volta, perché ce ne sono 2/3 ai quali dovrei dire giusto due cosucce. Mai dire mai”. Poi, qualcuno -tra gli utenti- le chiede tra le Instagram stories- se le piace il personaggio di Armando Incarnato, ormai volto veterano del trono over di Uomini e donne, a cui potrebbe voler fare visita l’ex La talpa: “No. Risposta secca. Troppo polemico. Troppo impiccione. Troppi anni che sta lì. Possibile che non trovi nessuna fuori? Non si schioda mai, oh. Non mi sta antipatico, però non è piacevole ascoltarlo, dico la verità”.

Nel corso del Q&A avviato su Instagram, la nemica giurata di Armando Incarnato, Karina Cascella, replica poi a chi la vedrebbe perfetta nel ruolo di giudice al serale di Amici 21 di Maria De Filippi, il talent condotto dalla stessa conduttrice di Uomini e donne, che l’ha resa celebre agli occhi del pubblico tv: “No, ragazzi, vi voglio bene ma non potrei. Non ho alcuna competenza e non potrei mai giudicare qualcuno sul ballo e il canto, senza sapere assolutamente nulla”. Rispetto all’addio della nemica giurata di Armando Incarnato alla tv e quindi alla sua assenza anche dai format di Barbara D’Urso– che nell’era pre-Coronavirus l’hanno vista protagonista- poi Karina Cascella fa sapere, infine, che la conduttrice campana le abbia riservato un trattamento speciale: “Ha sempre avuto un occhio di riguardo. Anche quando con me c’era Ginni (figlia di Karina) piccina. La portava con sé nel suo camerino, ci giocava anche prima delle dirette. Una donna frizzante”. Insomma, non sarebbe da escludere quindi un ritorno imminente dell’ex Uomini e donne, Karina Cascella, in tv, alla luce delle sue ultime dichiarazioni.

