Uomini e donne, Karina Cascella attacca Ida Platano: “Ci vuole tempo per fare morire un…”/ La critica 

Uomini e donne, Karina Cascella reagisce alla rottura tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza

Ida Platano e Alessandro Vicinanza, per la grande delusione del fandom, sono la nuova coppia scoppiata, e tra gli ex Uomini e donne, Karina Cascella affonda la dama promossa al trono classico.

Dopo essere usciti di scena in coppia, dal trono over di Uomini e donne, al termine della ricerca dell’amore condotta fino all’esclusiva, Ida Platano e Alessandro Vicinanza si dichiarano ufficialmente divisi, con la dama che tra le ultime anticipazioni TV e streaming del dating show figura come la preannunciata re-entry eletta come nuova tronista erede al trono classico.

L’ex dama alla ricerca dell’amore nel parterre del trono over di Uomini e donne torna al dating show in vesti inedite, al debutto sul trono classico ma sul suo conto, intanto, piove una dura sentenza di Karina Cascella.

In un nuovo intervento mediatico, in reaction alla anticipazione del nuovo trono classico preannunciato da Lorenzo Pugnaloni via Instagram stories, l’ex opinionista storica di Uomini e donne sentenzia menzionando il suo locale e i clienti nonché ex coppia, Ida e Alessandro.

L’intervento di Karina Cascella

” A Metambre (il suo ristorante, ndr) poco tempo fa ed erano super carini -fa sapere tra le dichiarazioni a caldo sugli ormai ex fidanzati di Uomini e donne, Karina Cascella-. Al di là di ogni cosa televisiva o no, io proprio non capirò mai come fanno alcune donne a lasciarsi con un uomo e a rimettersi in gioco in così breve tempo”, fa sapere l’intervenuta.

E tra una dichiarazione critica e l’altra, sembra ergersi un attacco non troppo velatamente sferrato contro Ida Platano, per il fatto di essere in procinto di riattivarsi in TV per la ricerca dell’amore, pochi giorni dopo la separazione da Alessandro Vicinanza: “Cioè, meglio per loro eh…Forse sono fatta male io non so a questo punto. Però diamine, un sentimento vero avrà bisogno di un periodo per cessare di esistere o no?”, aggiunge velenosa, Karina Cascella.

