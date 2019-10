Uomini e Donne/ La decisione choc di Riccardo lascia tutti senza parole (trono over)

Durante le ultime battute del trono over di Uomini e Donne andate in onda, Armando Incarnato ha chiesto il numero di telefono di Ida Platano. I due si sentono e iniziano una conversazione: “Ad oggi questo mi sta aiutando… riesce ad esserci. Armando è divertente, sorridente. Mi ha anche chiesto di uscire, io ho rifiutato due volte perché per il momento non me la sento… magari tra qualche ora gli dico di sì. Sto cercando di superare questo momento”. Con queste parole la dama ha svelato di avere iniziato un rapporto telefonico con il campano. Riccardo, dal parterre maschile storce il naso ancora una volta. “Li sai fare gli apprezzamenti ad un uomo? Tu mi hai detto che con me non ridevi più…” sbotta il pugliese, per poi aggiungere: “Lui non è interessato a te…”. “Tu sei una primadonna che vuole stare al centro dell’attenzione”, sbotta invece Valentina contro Armando. Anche Debora, dal parterre femminile, lo accusa di usare un copione per conquistare le sue “prede”.

Uomini e Donne Over, la decisione choc di Riccardo

Tra Ida Platano e Armando Incarnato però, la frequentazione è proseguita. Dopo una uscita facendo l’alba, tra di loro è scattato pure un bacio che ha lasciato Riccardo sotto choc. “Sono orientato sempre verso donne oggettivamente bellissime – ha ammesso il campano intervistato tra le pagine del Magazine ufficiale del programma – non nego quindi che la bellezza sia importante, dagli occhi al corpo, anche se non do la priorità a quello. Mi piacciono le donne che non hanno paura di mostrare le proprie naturali fragilità, pacate, che hanno tatto e che rimangono sempre composte anche quando si litiga”. Dopo questi passi in avanti, Guarnieri – forse cosciente di stare per perdere la sua ex – le ha scritto una lettera confessandole di amarla ancora e lasciando tutti basiti, Armando compreso che ha accusato il colpo. Per Riccardo e Ida sarà finalmente la volta giusta? Le prossime puntate del trono over di Uomini e Donne si presentano già più interessanti del previsto.

