Uomini e Donne/ La lista dei probabili tronisti della nuova stagione (Trono Classico)

Attualmente mancano circa due mesi all’inizio delle nuove dinamiche del trono classico di Uomini e Donne. In attesa di scoprire altri dettagli ufficiali, sul web si procede a tentoni, tra informazioni di primo piano e spoiler non ancora verificabili. Al centro del gossip nel frattempo, sono irrimediabilmente finite Angela Nasti e Giulia Cavaglià. Entrambe le ex troniste, hanno concluso le loro storie d’amore dopo pochissimo tempo. Mentre la prima ha confidato di non essersi trovata molto bene con Alessio Campoli, la seconda sarebbe stata tradita durante una vacanza ad Ibiza da Manuel Galiano. Nonostante questo, i secondi hanno disseminato alcuni indizi social e, spesso e volentieri, si è parlato di un ritorno di fiamma non ancora ufficializzato. Raffaella Mennoia intanto, li ha voluti già invitare per un confronto con il pubblico a settembre: accetteranno di prenderne parte? Staremo a vedere! Il prossimo 16 settembre nel frattempo, gli Studi Elios verranno nuovamente illuminati per regalare al pubblico le nuove dinamiche stagionali.

Uomini e Donne, i potenziali nuovi tronisti

Proprio qualche giorno addietro, la stessa Mediaset diffondendo i palinsesti ufficiali di rete, ha anche reso noti i listini Publitalia per il periodo di tempo compreso tra l’1° settembre e il 30 novembre. E così, all’interno degli stessi abbiamo ritrovato la data di partenza del dating show in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, ogni giorno dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14.45. Maria De Filippi condurrà il programma come di consueto. Al suo fianco Gianni Sperti e Tina Cipollari. Non sappiamo se Mario Serpa verrà confermato come opinionista del trono classico. Stessa incertezza per Tinì Cansini, anche se probabilmente, la rivedremo al trono over. Tra i potenziali nuovi tronisti dell’edizione 2019-2020, ci sono ottime possibilità di vedere Antonio Moriconi (ex corteggiatore di Teresa Langella) e Klaudia Poznanska (ex corteggiatrice di Andrea Zelletta). Dopo la partecipazione a Temptation Island, buone possibilità anche per Giulio Raselli, molto amato dal pubblico.

