Uomini e donne/ La nuova tronista presentata domani? (Trono Classico)

UOMINI E DONNE, DOMANI LA NUOVA REGISTRAZIONE

Il trono classico tornerà in onda giovedì e venerdì ma, ancora prima, toccherà ad una nuova registrazione. Uomini e donne tornerà in studio proprio domani pomeriggio in quel di Roma per raccontare il percorso dei nuovi tronisti ovvero Giulia, Giulio e Alessandro, e Sara? Quest’ultima ha lasciato il programma la scorsa settimana ammettendo di provare ancora un sentimento per il suo ex fidanzato ma non abbiamo poi avuto altre notizie a riguardo. La bella biondina piangeva per Javier Martinez, reo di averla presa in giro, e, subito dopo, ha annunciato il suo ritiro dal programma e qualcuno ha avanzato l’ipotesi che le due cose potrebbero essere legate, ma perché? Al momento non ci sono novità ma tutto potrebbe cambiare proprio domani pomeriggio quando nuovi dettagli potrebbero venire a galla o, semplicemente, Maria De Filippi e la sua redazione annunceranno come intendono proseguire il trono classico, ci sarà o no una nuova tronista?

CHI SARÀ LA NUOVA TRONISTA DI UOMINI E DONNE?

Al momento non ci sono dettagli e nemmeno avvistamenti quindi la nuova tronista di Uomini e donne, se davvero ne sarà annunciata una, potrebbe non essere un volto noto al pubblico di Canale 5. E se invece fosse il contrario e non servisse un video di presentazione? Nei giorni scorsi si è parlato molto della possibilità che la nuova tronista arrivi dal passato della trasmissione o, addirittura, da Temptation Island e, magari, possa essere Katia Fanelli, la Fotonica, o semplicemente una delle corteggiatrici che, alla fine, non hanno trovato la loro posizione nel mondo del gossip proprio come è successo alla dolce Sara. Ma se così non fosse? Al momento in lizza c’è proprio la bella Katia ma nelle ultime ore si è parlato anche di un ritorno al passato e, quindi, a qualche corteggiatrice, a chi toccherà? Ci sarà davvero una nuova tronista o tutto sarà rimandato a gennaio?

