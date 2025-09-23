La nuova tronista di Uomini e Donne Sara Gaudenzi sarebbe amica dell'ex tronista Gianmarco Steri: spunta la prima segnalazione

Con l’uscita di scena di Rosario Guglielmi, ‘cacciato’ da Uomini e Donne ancor prima di iniziare il trono, il posto in questione è rimasto vacante, ma solo per poco. Sì, perché Maria De Filippi ha scelto Sara Gaudenzi, corteggiatrice di Flavio Ubirti, come nuova tronista, e lei ha detto sì. Questo ha però acceso ancor di più i riflettori sulla ragazza, scatenando già le prime segnalazioni su di lei.

Già qualche giorno fa, gli utenti del web più attenti non si sono lasciati sfuggire il follow di Gianmarco Steri, ex tronista di Uomini e Donne, alla bella Sara. I due si seguono a vicenda, il che ha sollevato qualche sospetto sul fatto che in realtà si conoscano. Una segnalazione arrivata nelle ultime ore, tuttavia, sembra proprio confermare che, in effetti, Sara e Gianmarco sono amici.

A confermarlo è stata una segnalazione arrivata e condivisa da Lorenzo Pugnaloni sul suo profilo Instagram, che ha poi commentato con una stoccata che sta già alimentando il gossip: “Non mi stupirei se scendesse a corteggiarla”, riferito proprio a Steri. D’altronde, solo pochi giorni fa, Gianmarco ha ufficializzato la fine della sua relazione con Cristina Ferrara, ragazza che è stata la sua scelta a Uomini e Donne, dopo un’estate ricca di segnalazioni negative sulla coppia. E mentre si riaccendono i sospetti su Gianmarco (e anche qualche prima polemica), Sara dà ufficialmente il via alla sua avventura come tronista. Arrivata come corteggiatrice per un incontro al buio, la ragazza non ha fatto mistero di non provare grande interesse per Flavio Ubirti, che si è invece immediatamente interessato a lei. Ora, le cose hanno preso una piega del tutto inaspettata.