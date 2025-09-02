Uomini e Donne, la redazione rompe il silenzio: il colpo di fulmine più clamoroso, la lite più feroce e la richiesta più assurda mai ricevuta.

Uomini e Donne inizierà il 22 settembre 2025, quindi siamo vicini alla nuova e attesissima stagione del programma di Maria De Filippi, la quale festeggia i 30 anni del dating show. In tutto questo tempo, il format si è evoluto con tante sperimentazioni del corso del tempo, ma una cosa non è cambiata: l’amore degli spettatori nei confronti delle dinamiche e di alcuni personaggi storici che hanno segnato profondamente la storia di Uomini e Donne come ad esempio Gemma Galgani.

Flavio Ubirti troppo "moscio" a Uomini e Donne/ Una corteggiatrice attacca: il tronista reagisce così

Ma torniamo a noi. Visto l’anniversario della trasmissione la redazione si è lasciata andare ad un’intervista a Uomini e Donne magazine, andando a ripercorrere i momenti più importanti del dating show. Ad esempio, un primo mantra che ormai è rimasto nella storia è “La redazione lo sa“, che è una frase ricorrente che sentiamo quasi ad ogni puntata come una scusa, spesso quando ci sono di mezzo dei tradimenti. La redazione spiega di sapere solo quello che i protagonisti gli raccontano, che possono essere anche grandi bugie.

Gianni Sperti: "Ecco chi sono i miei preferiti a Uomini e Donne"/ "I nuovi troni? Spero siano interessanti"

Uomini e Donne, Tina Cipollari e Kikó Nalli il colpo di fulmine più forte

La redazione di Uomini e Donne si è tolta qualche sassolino dalla scarpa nel magazine ufficiale del programma, o meglio, ha raccontato retroscena e fatto chiarezza su alcune cose. A tal proposito la redazione ha raccontato di non seguire una precisa scaletta durante le riprese, anzi, il bello di Uomini e Donne è proprio la spontaneità! Tra i segreti rivelati dalla redazione anche un amore totalmente inaspettato, o meglio, il colpo di fulmine più forte che si sia mai visto, quello di Tina Cipollari e Kikó Nalli.

Anticipazioni Uomini e Donne, Trono classico: Flavio scarta Martina ed esce con Denise/ Fan in rivolta

Invece, la lite più incredibile è stata quella tra Tina Cipollari e Gemma Galgani, tanto che le due sono state stoppate da Maria De Filippi vista la gravità della situazione. Ma veniamo alla parte più interessante: la redazione ha raccontato di aver ricevuto una richiesta curiosissima, ovvero coppie sposate che però volevano diventare parte del programma.