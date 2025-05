La stagione 2024/2025 di Uomini e Donne si prepara a chiudere in grande stile. Venerdì 30 maggio, infatti, il noto dating show di Maria De Filippi tornerà eccezionalmente in prima serata con uno speciale evento dedicato alla scelta di Gianmarco Steri. Dopo i risultati deludenti registrati da alcuni programmi come Grande Fratello, The Couple e L’Isola dei Famosi, l’azienda potrebbe aver deciso di puntare su uno dei suoi format di punta, così da garantire buoni ascolti. Un appuntamento del genere mancava da tempo, considerando che sono passati anni dall’ultima volta in cui una scelta è stata trasmessa in prima serata, nei famosi castelli.

Ebbene si, il grande ritorno delle scelte serali è avvenuto proprio con Gianmarco, grande protagonista del Trono Classico di quest’edizione. Il suo percorso nella trasmissione è iniziato lo scorso settembre, quando è sceso a corteggiare Martina De Ioannon. Fin da subito, il barbiere romano ha catturato l’attenzione del pubblico, conquistando un’ampia schiera di fan. Lo scorso gennaio, poi, Martina ha fatto la sua scelta, scegliendo di uscire insieme a Ciro Solimeno. Al che, Maria ha subito offerto il trono a Gianmarco, scatenando un vero e proprio boom di richieste di ragazze pronte a corteggiarlo.

Gianmarco Steri protagonista della prima serata: polemica tra i fan di Uomini e Donne

Lo scorso gennaio, Gianmarco Steri ha ufficialmente iniziato il suo percorso da tronista, conoscendo tre ragazze in particolare: Francesca Polizzi, Cristina Ferrara e Nadia Di Diodato. In un primo momento, Gianmarco sembrava essere infatuato maggiormente di Francesca, che era rapidamente diventata la favorita del pubblico. Con il passare delle settimane, però, il tronista ha preso le distanze da Francesca, preferendo approfondire la conoscenza con Cristina e Nadia. Una decisione che ha scatenato diverse polemiche sui social, soprattutto per il trattamento riservato alla corteggiatrice. Alla fine, come riportato dalle anticipazioni, Gianmarco ha scelto Cristina, generando ulteriori critiche.

Difatti, da corteggiatore amatissimo, Gianmarco si è trasformato in un tronista piuttosto divisivo, al centro di accese discussioni tra gli spettatori del programma. Per questo, la decisione di mandare in onda la sua scelta in prima serata ha fatto storcere il naso a molti, ritenendo che non meritasse un’opportunità del genere. Tra questi, c’è anche Alessandro Rosica, che ha scritto sui suoi social: “Prima serata per uno dei troni più falsi della storia. Mi piaceva Gianmarco, ma che pagliacciata. Quando vai nelle grazie di Maria non c’è niente da fare“.