Mario Cusitore torna a parlare di Uomini e Donne. Recentemente, l’ex cavaliere ha rilasciato un’intervista al settimanale Mio, dove ha confessato a Lorenzo Pugnaloni – esperto del programma – di voler tornare nel programma. A quanto pare, Mario sarebbe disposto a tornare nel dating show sotto qualsiasi veste, persino come addetto alle pulizie. “Se Maria mi richiama, io vengo di corsa. Mi rimetterei in gioco in qualsiasi modo, da addetto alle pulizie a tronista“, ha spiegato l’uomo. Insomma, a Mario sembra mancare la forte visibilità che gli portava la trasmissione e, nonostante la fine polemica, vorrebbe avere una seconda possibilità.

Dopodiché, nel corso dell’intervista, Mario ha parlato anche di Ida. Com’è noto, i due hanno avuto una conoscenza turbolenta durante il trono della donna, che ha appassionato molto i telespettatori. Ebbene, l’ex cavaliere non ha nascosto un certo rammarico per come si è conclusa la loro frequentazione, convinto che insieme avrebbero potuto formare una bella coppia. “Nessuno avrebbe potuto eguagliarci“, ha sentenziato.

Intervistato da Lorenzo Pugnaloni per il settimanale Mio, Mario ha espresso la sua opinione sulle numerose coppie nate recentemente a Uomini e Donne. Nonostante le tante storie d’amore sbocciate nelle ultime edizioni del dating show, l’ex corteggiatore sembra “salvare” soltanto quella formata da Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto, insieme da circa un anno, nonostante una breve pausa. Quanto alle altre coppie, invece, Mario si mostra piuttosto scettico. Non è chiaro a chi si riferisca nello specifico, ma è probabile che qualche ex protagonista della trasmissione non gradirà le sue parole.