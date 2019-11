Uomini e Donne/ L’ascesa di Veronica: “Pronta a investire…” (trono classico)

Fine settimana decisamente impegnativo per gli amici di Uomini e Donne. La puntata del trono classico andata in onda lo scorso venerdì pomeriggio, si è conclusa con la scelta andata male di Alessandro Zarino, con tanto di sommossa del web. Il tronista dopo avere confessato di essersi “spaventato”, ha fatto un passo in avanti andato a vuoto. In esterna, Veronica Burchielli le ha “presentato” i nonni, facendolo “turbare” molto per il salto in avanti. “Nel momento in cui mi hai dimostrato che hai qualcosa nei miei confronti, anche andandotene mi hai fatto sentire che la paura di perderti è più forte di ogni altra cosa. Puoi anche dirmi di no ma io all’esterno verrò a cercarti!”, ha riferito poi lui avendola di fronte. Una confessione, la sua, che avrebbe potuto portare a un lieto fine, ma… Veronica non ha creduto nemmeno a mezza parola: la ragazza ha trovato tutto estremamente forzato e finto, perciò lo ha rifiutato.

Uomini e Donne, ecco come Veronica ha conquistato il trono

“Ti dico di no, non ti credo” risponde Veronica Burchielli. La corteggiatrice ha trovato il gesto “estremo” del tronista molto incoerente: “Prima mi dici che ti ha fatto paura la conoscenza con i miei nonni e poi mi scegli?”, si domanda. A nulla sono serviti i tentativi di Alessandro di spiegare che è stato proprio il forte sentimento che provava nei suoi confronti a spaventarlo e spingerlo a determinati atteggiamenti. Veronica è ferma sulla propria decisione, non lasciando ad Alessandro altra scelta che abbandonare lo studio da solo. Per lei quindi, arriva il trono. “Che dire, sono emozionata e contenta molto. Soprattutto perché vuol dire che si è visto del buono ed è quello che mi rende più fiera. Vengo quasi a momenti da una delusione, penso che le porte si siano chiuse e invece se ne apre una ancora più grande. Emozioni simili ma opposte”, ha raccontato la neo tronista subito dopo. “Mi piacerebbe scendesse una persona concreta, intelligente e con gli attributi. Io sono pronta a conoscere una persona nuova, a investire se qualcuno investe nei miei confronti ovviamente. Mi do se viene dato a me”, ha concluso.

