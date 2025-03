Dopo Uomini e Donne, Lavinia Mauro ha ritrovato l’amore nelle braccia di Matteo Corvino, un noto produttore musicale. Ma, facciamo un passo indietro. Più di due anni fa, Lavinia è diventata nota al grande pubblico dopo essere salita sul trono del dating show di Canale 5. A seguito di diversi mesi di percorso, era arrivata alla fine con due ragazzi, Alessio Campolo e Alessio Corvino, scegliendo quest’ultimo. La storia con l’ex corteggiatore è durata circa un anno tra alti e bassi. Meno di un anno fa, infatti, i due hanno annunciato la rottura, senza entrare nei dettagli dei motivi, ma precisando che rimanevano l’affetto e la stima reciproca.

Nei mesi successivi alla separazione da Alessio, l’ex tronista era finita al centro del gossip per un presunto flirt con Gennaro Lillo, modello ed ex concorrente del Grande Fratello. I due, infatti, erano stati beccati insieme a cena a Milano, scatenando i rumors di una possibile storia. In ogni caso, nessuno dei diretti interessati ha mai confermato l’indiscrezione e, successivamente, sembrano essersi allontanati. Adesso, al fianco di Lavinia c’è un nuovo amore, che ha deciso di ufficializzare sul suo profilo Instagram.

Lavinia Mauro volta pagina dopo Alessio Corvino: il nuovo fidanzato dell’ex tronista di Uomini e Donne

Alcune settimane fa, Lavinia Mauro è stata beccata in discoteca con Gow Tribe, nome d’arte di Matteo Ciceroni, noto produttore musicale. Negli scatti, i due si erano mostrati molto vicini, lasciando pensare che ci fosse una certa intimità tra di loro. Ebbene, poche ore fa, Matteo ha confermato i rumors, pubblicando nelle sue storie Instagram una foto di Lavinia con in braccio il suo cane. Uno scatto molto tenero, repostata poco dopo dall’ex tronista di Uomini e Donne. Successivamente, la giovane ha anche condiviso direttamente una storia del cagnolino, taggandosi nello stesso hotel del produttore.

Insomma, una serie di mosse social che lasciano poco spazio a dubbi sulla natura del rapporto tra di loro. Ma chi è esattamente “Gow Tribe”? Si tratta di un nome molto conosciuto nel mondo della musica, nonché grande amico di uno degli artisti più importanti del panorama musicale italiano attuale: Achille Lauro. Non solo, è anche il produttore del cantante reduce dal Festival di Sanremo 2025. Le storie della nuova coppia sono poi state ricondivise anche da Deianira Marzano, che era stata la prima a segnalare la nascita di questo nuovo amore.