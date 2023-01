Uomini e donne, Lavinia Mauro minaccia il ritiro/ Addio al trono?

Uomini e donne, Lavinia Mauro lascia il trono classico? Le anticipazioni Tv

Prosegue l’appuntamento con la corte di Uomini e donne, le cui ultime anticipazioni TV vedono Lavinia Mauro giungere alla minaccia del ritiro. Gli spoiler forniti online a cura di Lorenzo Pugnaloni sulla pagina social Uomini e donne classico e over, nel dettaglio, sono relativi alle registrazioni di Uomini e donne tenutesi il 12 gennaio. Per la quota trono classico, dopo il ritiro di Federico Dainese anche la tronista in carica Lavinia Mauro potrebbe presto comunicare la scelta della chiusura anticipata del suo percorso, avviato in TV alla ricerca dell’amore.

O almeno questo é stando alla nuova registrazione del trono classico di Uomini e donne, che vede la giovane soffrire molto per effetto di una sensazione sussurratale in studio dalla conduttrice. Maria De Filippi svela alla giovane tronista di supporre che i corteggiatori Alessio Corvino e Alessio Campoli non siano fondamentalmente interessati a lei. Questo /, a margine degli ultimi comportamenti assunti al dating show dai diretti interessati, nei riguardi della tronista in carica.

Lavinia Mauro e la sensazione di Maria De Filippi…

“Lavinia ha proprio detto che voleva abbandonare il trono, vediamo un po’”, é quanto testualmente riprendono le anticipazioni TV di Uomini e donne.

Che Lavinia Mauro abbia minacciato il ritiro dal trono alle nuove registrazioni di Uomini e donne é, quindi, quasi certo. E a spingere la tronista alla scelta della chiusura anticipata del trono classico potrebbe essere, alla fine, proprio la sensazione maturata da Maria De Filippi, che in qualche modo influenzerebbe la giovane. Alle curiose registrazioni, inoltre, Lavinia esplode in un mare di lacrime, all’ascolto dell’opinione espressa da Maria De Filippi, nella sensazione che la giovane non piaccia a nessuno tra i due corteggiatori. Nel disperato tentativo di riprendersi, poi, Lavinia cerca di lasciarsi andare alla positività di un ballo di consolazione con l’altro tronista in carica Federico Nicotera.

