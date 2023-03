Uomini e donne, Lavinia Mauro pronta alla scelta?/ Lite con Campoli e Corvino…

Uomini e donne, Lavinia Mauro si divide tra i due Alessio: Campoli si allontana e Corvino…

Proseguono le vicende di Uomini e donne, nel mezzo della crisi del trono di Lavinia Mauro, la tronista contesa tra Alessio Corvino e Alessio Campoli. Relativamente agli spoiler TV di Uomini e donne classico e over, delle registrazioni della nuova puntata datate 6 marzo 2023, si apprende che Lavinia Mauro abbia cercato il confronto Alessio Campoli, perché adirato con lei per aver organizzato un’esterna con Alessio Corvino. Ma non solo. In segno di manifesto interesse verso il moro, Lavinia poi organizza un’esterna con Campoli, dove però quest’ultimo si assenta. Da qui si scatena lo scontro tra le parti in studio, con il biondo che sembra dirsi il favorito all’attesa scelta di Lavinia tra i due corteggiatori. Che la puntata finale del trono, per lei, sia vicina può dirsi un’ipotesi non azzardata, quindi. “Si parte dal confronto in camerino con Alessio Campoli, che dopo la puntata scorsa esce ed ha un diverbio molto acceso, lui inca*zato, anche lei, volano da parte di lui parolacce e le ricrimina il fatto che lei d’istinto vada solo dietro ad Alessio Corvino e in puntata dedichi tempo solo a lui (il biondo) -si apprende dagli spoiler-, anziché parlargli. Lei poi decide di portarlo in esterna (il Moro), lui non si presenta e in lei maturano ancor di più i dubbi sull’interesse del corteggiatore moro nei suoi riguardi”.

Dunque, “Discutono anche in puntata, lei mostra sul led la rosa che lui le ha regalato e gli dice che la sta facendo seccare, quando vorrebbe farla durare…”. E il moro non comprende la metafora della tronista: “che significa?-incalza la tronista, Alessio Campoli-. Mica sono un fioraio!”. E pronta é la risposta di Lavinia Mauro al moro: “lo manda a fan*ulo”, dicono le anticipazioni tv. Ma non é tutto.

Alessio Corvino é la scelta di Lavinia Mauro, a Uomini e donne?

Nel mezzo della lite con il moro, nello studio di Uomini e donne Lavinia Mauro si concede poi un ballo con il biondo. Che sia Alessio Corvino la scelta finale della tronista? L’interrogativo nasce spontaneo e, intanto, si anticipa che lei é uscita in esterna con il biondo, occasione in cui però, tra i due, non é scattato il bacio. E tra i telespettatori attivi via social, c’é chi ora sospetta che Corvino non cerchi l’intimità con Lavinia perché non interessato a lei, se non per accalappiarsi della visibilità nel programma TV come fonte di collaborazioni con brand via social per il business.

