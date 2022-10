Uomini e donne, Lavinia Mauro scaricata da Alessio?/ Caos in studio per la tronista!

Uomini e donne, Lavinia Mauro: arriva l’amaro rifiuto del corteggiatore Alessio Campoli

Si rinnova l’appuntamento di Uomini e donne con il ritorno in TV del dating-show previsto per il mese di novembre 2022, che vede tra le altre novità Lavinia Mauro vivere il rifiuto di Alessio Campoli. Un accadimento inaspettato che segna le vicende di dame, cavalieri e tronisti di rientro dal lungo ponte di Ognissanti. Alessio Campoli, ex corteggiatore storico dell’ex tronista a Uomini e donne, Angela Nasti, sorella di Chiara Nasti, dopo essersi ripresentato nello studio del dating show a distanza di anni ha registrato un’esterna con la tronista in carica, Lavinia Mauro. Tra i due si é creata un’alchimia importante nel corso dell’uscita che suggella la nuova frequentazione, eppure chiamato al confronto con la tronista a margine dell’esterna Alessio Campoli “scarica” Lavinia Mauro, con un clamoroso dietrofront.

Alessio Campoli lascia il trono classico di Uomini e donne?

Dal suo canto il sedicente corteggiatore di Lavinia Mauro dichiara, quindi, di essere prossimo all’abbandono dalla trasmissione perché deluso dalla tronista, rispetto a delle peculiarità caratteriali di lei che a lui non piacciono. Lavinia Mauro a questo punto si vede costretta a fare i conti con un clamoroso rifiuto del corteggiatore, che non a caso finisce nel mirino delle critiche e le contestazioni più disparate, in studio. Stando alle anticipazioni del ritorno tv di Uomini e donne previsto a novembre, fornite da Blasting News, il corteggiatore viene tacciato di non aver dichiarato il vero.

Secondo le accuse, lui ometterebbe cioè che la tronista non gli piaccia nel complesso, in primis dal punto di vista fisico. Ma sarà davvero così? E una domanda sorge ora spontanea: cosa spinge l’ex corteggiatore di Angela Nasti a ricandidarsi come corteggiatore a Uomini e donne? La voglia di rimettersi in gioco in amore, oppure il desiderio di un riscatto personale che mira alla chiamata della Redazione per la poltrona del trono?

