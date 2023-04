Uomini e donne, Lavinia Mauro sceglie Corvino: “Non mi fido, ma..”/ Il retroscena

Uomini e donne, Lavinia Mauro registra la puntata della scelta: Alessio Corvino replica con…

L’occhio pubblico é in trepidante attesa di assistere alla scelta di Lavinia Mauro, che la tronista uscente di Uomini e donne fa ricadere su Alessio Corvino, nonostante la sedicente mancanza di fiducia verso di lui. Così come si apprende dalle anticipazioni TV della puntata-epilogo per la quota trono classico di Uomini e donne, rappresentata dalla tronista uscente, chiamata al momento della scelta tra i corteggiatori Alessio Campoli e Alessio Corvino Lavinia Maura si dichiara al biondo. E il diretto interessato prescelto esce di scena in coppia con lei, con un fatidico “sí”, per la gioia dei fandom dei due beniamini TV.

Tuttavia, emerge anche un importante retroscena, tra gli spoiler TV della scelta registratasi il 1° aprile alla corte di Uomini e donne. Alla dichiarazione della tronista riservata ad Alessio Corvino, Lavinia Mauro svela la mancanza di fiducia nutrita verso il biondo corteggiatore, nonostante sia lui il prescelto nel cuore di lei: “Quando Lavinia chiama Corvino gli dice che durante il percorso ci sono state tante incomprensioni e liti, causa segnalazioni, lei non si

fidava, ma gli dice che è lui la persona per cui il suo cuore le batte e che quindi è la sua scelta”.

Il retroscena della scelta sulla “sfiducia”…

La reaction del biondo? Alessio Corvino, come anticipato dalla pagina Uomini e donne classico e over a cura di Lorenzo Pugnaloni via Instagram, replica prontamente alla triste ammissione della tronista: “lui fa un discorso e le dice che nell’esterna a Roma le ha regalato un quadro (puzzle) e mancavano due tasselli importanti (uno glielo ha già dato, l’altro glielo dà in quel momento)-si anticipa, poi, del romantico momento prossimamente in TV-. Quando le dà il tassello si baciano, parte la canzone con i petali “Your Song”.

Insomma, sembra proprio che la puntata della scelta di Lavinia Mauro e Alessio Corvino sia ad alto tasso di romanticismo, con tanto di tappeto musicale pop della star britannica, Elton John!











