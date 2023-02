Uomini e donne, Lavinia Mauro tenta Alessio Corvino / Il due di picche

Uomini e donne, Lavinia Mauro rischia la chiusura del trono in anticipo? La scelta tra i due Alessio…

Lavinia Mauro rischierebbe la chiusura del trono di Uomini e donne in anticipo, dal momento che si sbilancia con Alessio Corvino e, ancor prima della scelta, si becca il preludio di un due di picche. Il rischio si presenta al rientro in studio dei protagonisti alla nuova puntata del dating show, datata 20 febbraio 2023. Così come si rivela dalle annesse anticipazioni TV fornite da Uomini e donne classico e over. Il trono di Lavinia Mauro scricchiola con la tronista che porta in esterna Alessio Corvino, lasciando a casa l’altro corteggiatore Alessio Campoli. “Si è partiti con Lavinia che ha portato in esterna Alessio Corvino -fanno sapere in esclusiva gli spoiler TV prima della scelta di Lavinia che sembrerebbe anzitempo ricadere su Corvino- dove lo ha provocato da un punto di vista passionale ma lui non l’ha baciata e lei ci è rimasta male perché secondo lei Corvino ha usato il cervello e non il cuore. Alessio Campoli si è arrabbiato e ha lasciato lo studio e Lavinia non lo ha inseguito”.

Il trono per la tronista sembra ormai compromesso. Se da un parte rischia il ritiro di Campoli, dall’altra, al contempo, vi é per lei il rischio che Corvino le dica “no” alla scelta di uscire di scena in coppia con lui al termine della ricerca dell’amore avviata a Uomini e donne.

E per evitare il due di picche finale al termine del trono, Lavinia ora potrebbe meditare un ritiro e la chiusura anticipata del suo percorso tv. Tuttavia, alla nuova puntata, lei tenta di rimediare con Alessio Campoli, subito dopo l’ennesimo gesto di vicinanza registrato con Corvino: “Allora subito lei non è andata a riprendere Campoli perché Corvino le ha chiesto di ballare, i due hanno ballato… però, dopo lei è uscita per andare in camerino da Campoli. Non è più rientrata.”.

