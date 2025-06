Leonardo Greco di Uomini e donne racconta la malattia che lo ha piegato: "Sono riuscito a risollevarmi"

Ricordate l’ex tronista di Uomini e donne Leonardo Greco? E’ stato un volto molto amato della trasmissione nel 2011, poi la vita lo ha portato su altri fronti e sfortunatamente lo ha trascinato anche a fare i conti con le pagine più complicate. Una malattia ha infatti segnato Leonardo Greco, proprio in un momento professionale che sembrava positivo, quando aveva fondato un’agenzia immobiliare e riusciva a raccogliere delle soddisfazioni importanti: “Non tutti sanno che pochi anni fa ho avuto un problema di salute molto importante di cui non voglio entrare nel dettaglio, ma che mi ha fatto perdere davvero tutto” ha confessato in una recente intervista tornando su questa fase molto difficile con la quale purtroppo si è ritrovato a fare i conti.

Ricordando le fortune incontrate sul lavoro negli ultimi anni prima della malattia, Leonardo Greco ha confidato: “Avevo già un’agenzia immobiliare, avevo creato un business pazzesco, ma purtroppo sono andato ko”.

Leonardo Greco confessa: “Ho perso tutto, ma non le speranze”

La malattia subdola che ha attaccato Leonardo Greco negli ultimi anni ha portato il giovane a doversi reinventare, risalendo la china un passo alla volta. Di arrendersi non ha mai voluto saperne e in una recente intervista ha ammesso, scavando tra i ricordi precedenti alla malattia: “Quando ho perso tutto avevo un’agenzia, gestivo venti appartamenti con affitti brevi, poi è arrivata questa malattia che mi devastò e persi tutto”.

Poi la depressione, anche quella, affrontata a muso duro e che non lo ha mandato in maniera definitiva al tappeto. Leonardo Greco è riuscito così a riappropriarsi della vita nonostante le sofferenze affrontate. Inoltre la nuova vita da Tiktoker gli ha permesso anche di raccontare la sua avventura come agente immobiliare, dispensando anche qualche consiglio dopo aver fatto tesoro del suo vissuto.